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蛋價大漲掀「骨牌效應」 餐飲業漲價公告一波波

▲蛋價再漲，餐飲業者也掀起一波漲價潮。（圖／翻攝自臉書）

▲蛋價再漲，餐飲業者也掀起一波漲價潮。（圖／翻攝自臉書）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從上周起每台斤調漲2元，重回去年7月的歷史新高，市場再掀搶蛋潮，餐飲業者也叫苦，雞蛋又貴又缺，每箱雞蛋已經從每箱1000元漲到1300元，營運成本不斷增加，不少早餐店業者近日紛紛宣布調漲部分品項，有業者指出，此波蛋價調漲已帶動餐飲業漲價的骨牌效應。

鴻海創辦人郭台銘今（20日）在臉書批評全台鬧蛋荒卻還看不到盡頭，指出農業經濟學家普遍認為：農產原品只要上漲5%，就可能造成末端再製品零售價格20%的波動，特別是這次因為蛋價上漲，有如侵門踏戶般，全面性墊高了物價。

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最近已有多家早餐店、小吃店、烘焙業等餐飲業者公告，因為蛋價調漲且供應不穩，也帶動麵包、奶製品、麵粉原物料價格上漲，營運撐不住，只能調漲售價因應。有早餐店業者說，近來雞蛋、鮮奶、肉品、調味料、油品等，甚至是包裝的紙容器的成本都增加了，人事、運費、電費也接連漲價，已經超出可以吸收的漲幅，只能調整售價因應。

也有餐飲業者指出，現在雞蛋又貴又缺，之前一箱雞蛋1040元，現在動輒1300元，而且有錢也不一定買得到，很多蛋商不願意放蛋，只能跑去超商量販店跟消費者搶蛋，不但要多花時間，而且成本更貴，這波漲價還看不到盡頭。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，現在雞蛋市場供不應求，不少蛋農不給蛋，必須加價收購，價高者得，以往牌價一箱1040元，現在動輒喊到1200元、1300元，「怎麼賣怎麼虧錢，每個蛋商都在滴血」，他並指出，部分蛋農刻意囤積、哄抬蛋價，農委會也應該從源頭端去查。

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲雞蛋又貴又缺，餐飲業者喊苦。（圖／記者楊惠琪攝）

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