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好市多1神物「現場沒人買」怕被雷！他一查價格驚喜：5年沒漲價

▲▼ 好市多烤雞腿 。（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多烤雞腿售價329元。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多烤雞與烤雞腿是不少人必回購的神物！一名網友去逛賣場時，發現烤雞已近5年沒漲價，上次是2018年從179元漲到189元，讓他感到非常訝異「CP值還挺高的，可是看現場買的人其實不多，是有我不知道的雷嗎？」文章曝光後，內行人指出，烤雞與熱狗是招攬新會員的武器，因此「不太可能會漲！」

一名網友在PTT驚呼，昨（20）日去逛好市多時，看到熟食區的烤雞售價189元，於是原PO好奇查詢上一次是何時漲價的，結果驚呆了，「上次是2018/4月漲到189的，已經快5年沒漲價！」

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對此，原PO認為「感覺CP值還挺高的」，不過看熟食區現場，沒有什麼人購買烤雞，「是有我不知道的雷嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多「烤雞」189元，將近5年凍漲。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，內行網友直呼，「好市多烤雞是促銷用的啊，吸引客人上門」、「那個雞本來就是賠錢賣的，第一次去喔？不過很鹹，所以不常買」「那是好市多的帶路雞，跟熱狗一樣，不太可能會漲」。

不過也有網友搖頭回應，「肉質一般般」、「很久前才129元」、「結果你PO出來就漲了」、「會員不用錢嗎～裡面東西有夠貴」、「會員費東西貴=盤到爆」、「有雞頭！怕」。

事實上，好市多在2018年4月16日確實曾調漲美式大烤雞的售價，從179元漲價成189元。不過，同樣也是熱銷美食之一的「8入烤雞大腿」，當年也是從289元漲至299元，如今價格已漲到329元。

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