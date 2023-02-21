漏網鏡頭！楊瓊瓔嘆物價飆漲　立院飆歌「多少店家不在」

記者呂晏慈／台北報導

立法院會21日上午處理攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，由於朝野針對4關鍵條文仍無共識，上演表決大戰。會中出現一段小插曲，國民黨立委楊瓊瓔在廣泛討論階段「飆歌」，改編鳳飛飛名曲「掌聲響起」，大唱「多少店家不在，多少價格已更改（原歌詞為多少青春不在，多少情懷已更改）」。發言內容悉將列入公報紀錄。

▲國民黨立委楊瓊瓔在院會唱歌。（圖／記者屠惠剛攝）

楊瓊瓔今天在院會廣泛討論階段大嘆，物價漲漲漲，從雞蛋、鍋貼、速食店、便當店、手搖飲店無一不漲，最近網路上有一首改編鳳飛飛「掌聲響起」的翻唱歌曲，「多少店家不在，多少價格已更改」，她能體會民眾的「哀」，薪資成長跟不上物價的通膨，日子真的苦。

楊瓊瓔說「疫後特別條例」草案通過是刻不容緩，政府也應重視能源結構、產業提升等議題，並呼籲應全民普發現金1萬元，行政院長陳建仁號稱「溫暖內閣」，應該要苦民所苦，讓人民盡快走出疫後復甦。

針對需表決的4條保留條文，民進黨團已提出修正動議，在最具爭議的適用項目條文部分，刪除在野黨團質疑是空白授權的「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，並增加「減輕就學貸款人之負擔」、「擴大藝文消費及振興藝文產業」兩個項目，可望補貼全台73萬名就學貸款人1年還款本金及利息，以及18歲至21歲每人發放1200點成年禮金，可用在看展覽、買書、看國片等，估將有90萬人受惠。

此外，在經費上限部分，民進黨團版本明定所需經費上限為3800億元，並刪除行政院版「得視經濟情勢分期編列預算」、「舉債額度不受《公共債務法》第五條第七項的限制」等內容；至於特別預算施行期間方面，民進黨團版本也刪除院版「施行期間屆滿，得經立法院同意延長之」的規定。

▲國民黨立委傅崐萁在議場中央拍照留念。（圖／記者屠惠剛攝）

▲費鴻泰（右）在表決開始前拉著柯建銘（左）小聲談話「咬耳朵」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲費鴻泰（右）作勢與柯建銘（左）合照，但柯拿起手機忙著講電話。（圖／記者屠惠剛攝）