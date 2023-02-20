3生肖近期「橫財運超旺」！專家：買彩券有機會中頭獎

▲3生肖近期有望發大財。（圖／記者許力方攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

威力彩今（20日）頭獎上看7億元，不少民眾想試試手氣「買夢想」，希望可以一夜致富，不過中大獎這種事，可能要靠運勢，好運來了所有好事都可能發生。生肖運勢網站《生肖星座運勢命理玄學》就分析指出，近期有3生肖從現在到3月10日將有「大財」運，不妨把握機會試手氣。

生肖蛇

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屬蛇者從2月20日至3月10日財運旺，有發橫財的機會，因此若購買彩券非常有可能一夜致富。而在工作運上也是好運連連，有望拿下重要項目，獲得加薪升職的機會，若要創業也有極大機率成功。

生肖兔

屬兔者從2月20日至3月10日財運旺，尤其是在事業運上，業績將會屢創佳績，進而拿到一筆豐厚的獎金。而屬兔的朋友在偏財運上也受到財神眷顧，可以嘗試購買彩券，或是投資，將會獲得意想不到的超額回報。



生肖羊

屬羊者從2月20日至3月10日正財運以及偏財運都很旺，因此，若跟朋友一同購買彩券，將更有機會抱得頭獎回家。而在工作運上，有高機會拿下和公司長期合作對象的重要項目。

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