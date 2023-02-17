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社會 社會焦點 保障人權

詐騙31人坑958萬元...5人起訴　桃園地檢：全力打詐不寬貸

▲桃園地檢署今天起訴今年1月份在楊梅地區的囚禁求職人質案件，圖為楊梅警方現場查獲囚禁被害人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署今天偵結囚禁求職人質案件，檢方將鍾姓等5人起訴，圖為楊梅警方當時查獲現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

檢警今年1月偵辦涉嫌囚禁求職者案件，鍾姓嫌犯等5人到案後，分別被交保或無保請回，引發各界質疑縱放，桃園地檢署調查後，根據相關金融帳戶與傳喚當事人後，查出詐團涉嫌詐騙31名被害人，詐騙金額高達958萬餘元，將鍾姓男子依加重詐欺罪嫌、曾姓等3人依幫助詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴。

桃檢指出，檢警偵辦詐團鍾姓男子等5人囚禁求職人質案件，由主任檢察官蔡妍蓁協同檢察官袁維琪組成專案小組，指揮桃園市警局楊梅警分局偵辦，經清查資金流向溯源，被害人以每個帳戶5萬元代價，出售帳戶給鍾姓男子，提供給池姓男子等人組織詐騙集團使用，導致31名被害人受騙，金額累計達958萬5,028元。

▲桃園地檢署今天起訴今年1月份在楊梅地區的囚禁求職人質案件，檢方將涉案鍾姓等5人提起公訴，圖為楊梅警方當時查獲現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署今天起訴今年1月份在楊梅地區的囚禁求職人質案件，圖為楊梅警方現場查獲囚禁被害人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢方還查出，鍾姓男子因不滿張姓被害人私下取走金錢，夥同鍾、陳等人共同傷害與拘禁張姓被害人，涉犯傷害與妨害自由罪嫌部分，檢方依法提起公訴。

至於本案警方移送之初，檢察官先為交保諭知，外界誤解檢方有輕放囚人之嫌，實因移送時即缺乏被告等囚禁遭詐騙帳戶民眾之積極證據，經檢察官指揮警方深入追查，確查無移送機關當初所指5名被告對5被害人涉犯詐騙「囚禁」人頭帳戶者情事，而這部分已做出不起訴處分。

桃檢強調，檢方偵辦重大危害社會治安案件，第一時間均責由主任檢察官協同檢察官組成專案小組，主動指揮司法警察溯源嚴辦，秉持勿枉勿縱原則，力求真實，絕無輕縱犯罪，對於詐欺集團或各類騙取國人帳戶、財產，甚至威脅人身安全之犯罪，更將傾全力偵辦到底，絕對不寬貸。

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