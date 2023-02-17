「龍舟天菜」墜坑案...工地負責人7萬交保　下周解剖追查是否溺斃

▲桃園地檢署今天下午針對「龍舟天菜」墜坑死亡意外案，工地現場黃姓負責人諭知7萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

亞運龍舟選手陳俞安昨（16日）清晨騎車墜坑死亡案，家屬質疑現場警示不足且工地有明顯疏失之虞，桃園地檢署檢察官今（17）日會同法醫相驗，並找來工地黃姓負責人說明，檢察官考量家屬對事發工地疑慮，指示警方相關事證之保全與蒐證，檢方偵訊後依過失致死罪嫌諭知黃姓負責人7萬元交保。

針對龍舟天菜陳俞安昨天清晨騎車卻連人帶車墜坑死亡意外，桃園地檢署檢察官劉育萱率領法醫在中壢大愛殯儀館相驗，據指出，陳俞安頸部有擦撞傷痕、右腿骨折，其他身體部位則沒有明顯外傷，因案發時深達14米立坑有大量積水，檢方不排除可能是溺斃，預計下週一（20）日上午在中壢殯儀館解剖以釐清真正死因。

▲桃園市消防局昨天上午在意外現場將墜坑騎士陳俞安吊掛上來並送醫急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢表示，因家屬對本案警示等安全設備之設置有疑義，且死亡案件人命關天，為確保後續偵查程序之進行，故承辦檢察官認工地現場負責人，宜交保新台幣7萬元。至於家屬部分，已商請犯罪被害人保護協會桃園分會派員連繫被害人家屬，提供相關法律協助及關懷陪伴，並指示警方保全相關事證，並完整蒐集現場相關跡證。

桃園警方指出，這起墜坑意外釀成騎士死亡交通事故，市警局交通大隊調閱周遭8支監視器，逐一向家屬說明，家屬已了解案發過程，相關監視器與證物，已一併送交桃園地檢署偵辦參考，事故相關肇事責任，警方將持續調查釐清。