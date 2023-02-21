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日本搭小黃「運將一聽台灣人」秒道謝！結局神展開　網紅感動炸

▲▼計程車司機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅「視網膜」陳子見近期赴日本旅遊，上周他在大阪搭乘計程車時，運將得知他是台灣人後，立刻表達感謝，還說希望能報答恩情；沒想到，昨日他震驚發現，運將的一番心意，不禁直呼「好感人！」

視網膜稍早在臉書發文提到，上周在大阪從飯店搭車到南海難波，計程車司機知道他是台灣人後，開心地說「很感謝台灣對日本的協助」，同時也一直希望能用各種方式報答。

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在乘車的期間，他勉強用粗淺、破碎的日文，跟運將亂聊一通；結果一直到昨天，他驚喜發現，那趟台幣352元車資竟被刷退了，最後他也開玩笑說，「好感人，但希望不是那位司機按錯。」

▲運將大哥將車資刷退。（圖／翻攝自臉書／視網膜 Retina）

▲運將大哥將車資刷退。（圖／翻攝自臉書／視網膜 Retina）

對此，網友們紛紛回應，「我在2019年去九州也被感謝過，心裡真不好意思但又很驕傲」、「疫苗也感謝他們」、「前兩次去日本都被感謝過XD，第一次是被請吃飯，第二次找不到築地，被長者一步一步的領到月台，真的超感謝他們的」、「以後會常搭日本計程車」、「謝謝他們即時提供疫苗，當時真的很感動」。

PO文也釣出熱愛日本的前台大感染科醫師林氏璧，感性表示「都過了12年他們都還記在心上，真感動，你有沒有謝謝他們提供AZ疫苗呀！」

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