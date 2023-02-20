好市多賣「6萬片世界拼圖」！驚人成品曝光　全場看傻：當地毯

▲原PO盛讚，拼圖界的頂點。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類超多樣，深受國人喜愛，就有網友發現，一款要價2萬1699元的「6萬片世界拼圖」，而驚人尺寸更讓眾人大開眼界，洗版直呼「需要古堡等級的居家環境」、「首先，要買一個夠大的房子」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文驚呼，「這太瘋狂了！坐等開箱，DOWDLE PUZZLE 世界拼圖，6萬片、重34公斤，根本是拼圖界的頂點，不要說你買得起，只怕沒地方拼。」

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只見這款巨無霸拼圖，要價2萬1699元，長約244公分、寬844公分，重量為34公斤，適合喜愛拼圖遊戲的挑戰者，也能隨著拼圖的完成認識世界。

▲完成品超巨大。（圖／翻攝自YouTube／Just One More Piece）

霸氣的一幕，掀起廣大迴響，網友們紛紛回應，「超想要！不是買不買得起的問題，是拼好要放在哪裡的問題」、「拼好當地毯嗎」、「我好想挑戰，但太貴了」、「這拼完，人應該也瘋了」、「拼完全部去復健科和眼科報到」、「完成品大概6.5坪」、「有興趣，但真的沒地方拼」、「當地毯用吧」。