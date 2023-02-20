運將「等紅燈睡著打呼55秒」乘客怕到下車　拖行李走1.6公里回家

▲運將等紅燈睡著，讓坐在後座的原PO心驚膽顫。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「你跑車固然辛苦，但也要為乘客生命安全著想啊」有網友從機場搭乘計程車返家，沒想到小黃運將沿路重踩油門、剎車，讓他心驚膽顫。此外，運將下交流道後等紅燈到睡著，讓原PO怕得立刻付錢下車，自己拖行李走回家。

該名男網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他深夜從機場坐排班計程車要回家，但一上車就聞到濃厚的菸味，計程車上高速公路時，運將一下重踩油門、一下急剎，方向燈打了也不關，「一直噠噠噠，想睡都不敢睡，搞得我心癢癢。」

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原PO表示，運將下交流道轉平面道路，等紅燈要左轉時竟直接睡著，當他聽到運將打呼才立刻拿起手機錄影，且綠燈55秒後運將還在睡，直到後方車輛按喇叭，原PO才出聲叫醒熟睡的運將大哥。

原PO說，他立刻叫運將靠邊停車，付完車資後打給客服反應，「怕的是你罔顧他人人生安全繼續載客，你跑車固然辛苦，但也要為乘客生命安全著想啊！害我就這樣拖著行李走了1.6公里才回到家，幸好大半夜的路上也沒什麼車了」。

網友看完紛紛留言，「你沒睡他先睡了…好危險喔」、「遇過這樣的司機，無奈」、「司機累的原因我們不清楚？但乘客安全的下車，是正確的選擇。走1.6公里回家，總比七天後回家還好吧」、「睡著也太誇張了」、「太可怕了，還好沒發生事故」、「認真辛苦工作的人，累了還是要回家休息比較好」。