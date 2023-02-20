　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

運將「等紅燈睡著打呼55秒」乘客怕到下車　拖行李走1.6公里回家

▲▼運將「等紅燈睡著打呼」轉綠55秒醒來。（圖／翻攝爆料公社）

▲運將等紅燈睡著，讓坐在後座的原PO心驚膽顫。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「你跑車固然辛苦，但也要為乘客生命安全著想啊」有網友從機場搭乘計程車返家，沒想到小黃運將沿路重踩油門、剎車，讓他心驚膽顫。此外，運將下交流道後等紅燈到睡著，讓原PO怕得立刻付錢下車，自己拖行李走回家。

該名男網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他深夜從機場坐排班計程車要回家，但一上車就聞到濃厚的菸味，計程車上高速公路時，運將一下重踩油門、一下急剎，方向燈打了也不關，「一直噠噠噠，想睡都不敢睡，搞得我心癢癢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，運將下交流道轉平面道路，等紅燈要左轉時竟直接睡著，當他聽到運將打呼才立刻拿起手機錄影，且綠燈55秒後運將還在睡，直到後方車輛按喇叭，原PO才出聲叫醒熟睡的運將大哥。

原PO說，他立刻叫運將靠邊停車，付完車資後打給客服反應，「怕的是你罔顧他人人生安全繼續載客，你跑車固然辛苦，但也要為乘客生命安全著想啊！害我就這樣拖著行李走了1.6公里才回到家，幸好大半夜的路上也沒什麼車了」。

網友看完紛紛留言，「你沒睡他先睡了…好危險喔」、「遇過這樣的司機，無奈」、「司機累的原因我們不清楚？但乘客安全的下車，是正確的選擇。走1.6公里回家，總比七天後回家還好吧」、「睡著也太誇張了」、「太可怕了，還好沒發生事故」、「認真辛苦工作的人，累了還是要回家休息比較好」。

也有人說，「聽桃園機場的排班計程車司機說三年抽籤一次，抽到的通常會買新車，因為有規定四年內的車子才可以跑，然後經濟壓力沉重，很多3年畢業（任期結束），車子都已經跑了80萬公里左右，平常要不疲勞駕駛，我想也難」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
「土地公生」來了！命理師曝5步驟：旺財一整年
境外空污持續籠罩　明6縣市空品「橘色警戒」
百萬AV女優身亡！　母慟證實
快訊／「頭獎衝7億」　威力彩獎號出爐！
估「2050年精子數歸零」醫怕爆！　點名5元兇
Joeman「合體新豐街底迪」　合照笑瘋
醫療AI股公開申購　抽中1張賺6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友IG「默默1舉動」她慌了！過來人答案一面倒：女人直覺最準

運將「等紅燈睡著打呼55秒」乘客怕到下車　拖行李走1.6公里回家

54.5萬名長者「一劑都沒打」！次世代當基礎劑待討論　先審BNT展延

他第一次買春「尿道疼痛治不好」！泌尿醫一看笑了：你是來懺悔的

深夜聽到笑聲「床突晃動」　她怒吼滾出去…事後問妹1句狂冒雞母皮

使用空淨機「門窗開or關」？達人：關窗為佳、早晚短暫開

東港「昇豐128號」漁船太平洋公海失聯　漁業署：各方協尋中

代理教師也可領全年薪了　政院補助「今年8月全面上路」

口罩鬆綁仍有風險！重症醫示警：病毒沒有不見

10年男友出軌！小三嗆「拿啥跟我爭」...姊1句話霸氣擊落她

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

《BOYS PLANET》陳冠叡被讚：最大黑馬！　「舞蹈過目不忘」飆唱《Kill This Love》

京都街頭成「溜冰賽場」　遊客下坡滑到崩潰！

高雄工人被吊車壓死！　一手撐不住「整車鷹架」

18輛吊車百萬鞭炮迎媽祖　香燈腳人龍擠爆台1線！

高手傳授夾餅乾秘訣！　先立後捏20元保證出貨

男友IG「默默1舉動」她慌了！過來人答案一面倒：女人直覺最準

運將「等紅燈睡著打呼55秒」乘客怕到下車　拖行李走1.6公里回家

54.5萬名長者「一劑都沒打」！次世代當基礎劑待討論　先審BNT展延

他第一次買春「尿道疼痛治不好」！泌尿醫一看笑了：你是來懺悔的

深夜聽到笑聲「床突晃動」　她怒吼滾出去…事後問妹1句狂冒雞母皮

使用空淨機「門窗開or關」？達人：關窗為佳、早晚短暫開

東港「昇豐128號」漁船太平洋公海失聯　漁業署：各方協尋中

代理教師也可領全年薪了　政院補助「今年8月全面上路」

口罩鬆綁仍有風險！重症醫示警：病毒沒有不見

10年男友出軌！小三嗆「拿啥跟我爭」...姊1句話霸氣擊落她

閨蜜尪歸me！《紅氣球》徐智慧遭正宮手撕「連5巴掌」吼：發情的蟑螂

男友IG「默默1舉動」她慌了！過來人答案一面倒：女人直覺最準

羅旺哲堅決辭去北市發言人　知情人士曝內幕：他心灰意冷

高中木聯／北科強壓上屆亞軍三民　張梓鋒投4場關鍵戰0失分

經血流2個月！20多歲女大貧血「急輸血1500c.c.」　醫警告嚴重下場

運將「等紅燈睡著打呼55秒」乘客怕到下車　拖行李走1.6公里回家

澤倫斯基稱拜登到訪讓烏克蘭「更接近勝利」　肯定對戰場產生影響

立院明表決大戰　民進黨團版刪發現金「空白授權」關鍵條文

高中木聯／早餐吃水煮蛋　陽念希先發好投平鎮扣倒大溪

54.5萬名長者「一劑都沒打」！次世代當基礎劑待討論　先審BNT展延

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

生活熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

跛腳阿伯「走一步痛一次」　媽祖為他急轉90度

即／鄭明典：嚴重境外移入空污來了

下波冷空氣更強　228連假天氣曝

女友做保險業！年薪400萬男友：她沒離職我不會娶

口罩解封卻不脫！妹子「16字原因」超真實

遭前妻「剪刀斷根」！男揭太監生活：已再婚

到小北買套套！妹子找到暈「菜鳥店員暖救援」　結局卻尷尬

急冷3天！「下探11度」　下波強冷空氣擾228連假「連2天濕又冷」

更多熱門

相關新聞

南韓外送員收入逆襲小黃司機　每月多賺1.7萬

南韓外送員收入逆襲小黃司機　每月多賺1.7萬

南韓在物價齊漲的一連串打擊下，如今就連餐點外送員的每個月平均實質性薪資都還比計程車司機的收入還要高！南韓工會結合相關勞工研究機構，從去年9月針對使用平台接件的外送員、計程車司機、代理駕駛等共600人進行調查，結果顯示外送員的平均每月實質收入為268萬韓元，比起計程車司機還高出74萬韓元（約新台幣1.7萬元）。

泰籍女掉手機急哭　警調監視器聯繫運將找回

泰籍女掉手機急哭　警調監視器聯繫運將找回

酒醉移工搭小黃嘔吐　一句話惹毛運將

酒醉移工搭小黃嘔吐　一句話惹毛運將

搭乘基隆市公車　謝國樑：應佩戴口罩

搭乘基隆市公車　謝國樑：應佩戴口罩

石家莊機場管制空域多航班備降 陸民航華北局證實：發現一個氣球

石家莊機場管制空域多航班備降 陸民航華北局證實：發現一個氣球

關鍵字：

機場運將計程車小黃疲勞駕駛

讀者迴響

熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

土地公的請求！白沙屯媽祖知道了　1分鐘完成

揪同名同姓到貳樓用餐全桌5折

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

隋棠豪宅前住戶「是蔡依林堂妹」！　三鐵正妹美照曝

恐怖影片曝！　遊客瀑布沖涼被土石流砸死

他搭捷運嘆「台人愈來愈像大陸人」！原因遭轟爆

T1衝突「前23秒」就埋導火線！球迷點名1人輸不起

2月21日到公司先裝水！大吉4小時準備88元

「雨水」來了！6生肖6星座運勢最強

襪子要分開洗？他洗衣1舉被狂唸　過來人曝後果

即／20多歲神車醉女超慘！連撞賓利+野馬+納智捷

跛腳阿伯「走一步痛一次」　媽祖為他急轉90度

警匪追逐畫面曝！馬3拒檢成功甩警　卻自撞橋墩雙亡

2月大兒子哭鬧　他猛搖後放著不管出人命了　

更多

最夯影音

更多
2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定
陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

陳零九宣布分手10年女友呼呼　她曾夢想「穿漂亮婚紗」

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「全宇宙的朋友，我們是蘇打綠」　等了三年...青峰唱到哭

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

「勇腳伯」跟不上進香隊伍 跛走夜路...大貨車暖隨行

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

徐智慧.李尚禹偷情遭抓包　正宮呼巴掌狂譙：發情的蟑螂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面