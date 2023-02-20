「這城市」過馬路像大爺！　當地人1習慣震驚他：台日韓做不到

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

自台灣被外媒形容是「行人地獄」後，相關輿論話題不斷，一名網友透露，近來到巴黎旅遊，發現行人在路上就是大爺，駕駛遠遠看到有人，就會立刻放慢速度，而當地人過馬路的習慣，更讓他感到衝擊。

網友在PTT發文提到，「3、4年前去西班牙還沒什麼感覺，這次來巴黎跟中歐幾個國家，發覺走在路上根本是大爺，要過個馬路，車子遠遠就開始放慢速度，你不過他也不敢走，還會示意你先過。」

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他直言，一開始還有點怕，但每次看到當地人連左右都不看，直接大剌剌過馬路，就覺得自己像草包，「後來就習慣了，直接走過去，這在亞洲國家根本沒辦法吧？在台日韓被汽車讓，還要卑微的點頭道謝，根本有夠可憐，歐洲是因為罰金太高嗎？為什麼亞洲國家做不到？」

▲原PO驚呼，當地人過馬路都不看的。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「行人地獄，台灣之光」、「台灣機車各種亂鑽，不想辦法重罰都沒用啦」、「在台灣用生命捍衛路權」、「他們罰責重，而且很丟臉」、「你可以去義大利，應該會有熟悉的感覺」。

還有不少人反駁，認為日本也很禮讓行人，「日本也很好走啊」、「日真的屌打台中韓，這次是被黑最慘的一次」、「日本跟台灣不在同一個檔次」；不過原PO解釋，「日本實際體驗是，有紅綠燈的禮讓率高，沒紅綠燈還是很危險，記得這好像有統計。而且還差歐洲一大截，至少跟我去的國家比。」

據悉，法國《公路法》規定，駕駛必須禮讓正在穿越馬路的行人，若駕駛人做出不尊重行人優先權的行為，得處以第四級罰款（最高達750歐元，約新台幣2萬4千多元），並凍結駕照3年以上、扣駕照點數4點。

不僅如此，在法國只要車輛撞到人，不論行人穿越馬路是否合乎規定，肇事責任絕對落在車輛一方，駕駛人不僅要負起賠償責任，還可能被起訴。