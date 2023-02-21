富邦Costco卡來了！「去年刷7位數」額度卻尷尬　乾爹火大噴5字

▲好市多。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著「富邦Costco聯名卡」上線，不少好市多會員反映額度問題，就有網友透露，他每年進賣場的次數屈指可數，額度卻高達22萬元，讓他十分不解。話題一出掀起熱烈回響，其中一名資深會員趁機吐苦水，表示去年狂刷了7位數，但收到新卡時卻超傻眼。

網友在「爆廢公社二館」表示，「同時收到的信用卡，一張是國泰好市多到期換的CUBE卡，一張是富邦好市多新的卡，我以為也是5000塊的額度耶，是說我只有加油比較常用到，一年進去賣場應該不超過5次。」

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▲他去年刷了百萬元，額度卻只有5萬元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

這番話釣出不少好市多會員，就有人錯愕直呼，「靠邀，我去年刷了7位數，他給我5萬額度耶，標準在哪啦？」還有網友秀出45萬額度的截圖，不解笑說「我也很懷疑，幹嘛給我這麼高額度？」

有趣的是，一名網友在留言處，放上自己信用卡的查詢頁面，其累積年消金額高達115萬8955元，同時他不禁笑說，「額度高低不是重點，用得到才是。」

▲還有網友曝光，破百萬的年消金額。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

對此，就有內行指出，「其實額度高低要看自己辦卡時是否提供財力證明，另外一個就是常跟銀行打交道，銀行之前都有聯徵可以參考，信用評比高自然額度就高，以前辦卡給5萬，現在辦卡沒附財力證明，隨便給都是20萬以上，重點自己也沒常刷這麼多，可能就是單純的信用好，所以銀行願意給高。」