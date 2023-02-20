2月大男嬰哭鬧被父親猛搖　母買完尿布回家爆哭：用不到了

▲陳男不耐2個月大的兒子哭鬧，搖晃兒子頭部，因過失害死兒子。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子前年在家照顧2個月大的親生兒子時，因兒子哭鬧，陳男不耐煩地用力搖晃兒子，直到陳妻買完尿布回家，發現兒子臉色有異，叫陳男一起把兒子送醫急救，但歷經將近1個月的醫治，兒子仍不治死亡，陳妻悲憤離婚，台北地檢署調查後，依過失致死罪起訴陳男。

根據衛福部網站介紹，美國疾病管制與預防中心曾在2017年提出，嬰兒搖晃症可能是劇烈搖動嬰兒的肩膀、手臂或腿部所引起的，而劇烈搖晃產生的「甩鞭效應」會讓嬰兒顱內或眼內出血，雖然通常不會有明顯的頭部外傷，但嚴重者會導致死亡。而臺灣兒科醫學會進一步說明，劇烈搖晃嬰兒其實是一種嚴重的身體虐待，常發生在未滿3歲兒童身上，尤其以2-4個月大的嬰兒最常見。

北檢調查，陳男在2021年7月和妻子生下1名男寶寶，9月23日的時候，陳男在獨自在新店市深坑區家中照顧男嬰，但男嬰因身體不適發生哭吵聲，陳男沒有妥適照顧、安撫，反而以不當方式，對男嬰頭部用力搖晃，之後就放著不管。

當天晚上10點10分左右，陳妻去買了尿布回家，才發現兒子臉色有異，夫妻倆趕緊把男嬰送往萬芳醫院急救，男嬰在10月7日被轉往台大醫院兒童加護病房治療，最後仍於10月21日中午，因頭部傷勢引起雙側硬腦膜下血腫，導致中樞神經休克死亡。

事發後，陳男與妻子離婚，但2人都被依妨害幼童發展等罪嫌移送法辦，檢察官根據醫院病歷與雙方說詞等事證，認定陳男害死自己親生兒子，依過失致死罪嫌提起公訴，陳妻則因罪嫌不足，獲不起訴處分。