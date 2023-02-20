有這麼急嗎？恐怖駕駛「車門沒關腳踩地」衝上路　警方說話了

▲台南市白河區市172線仙草路段，19日早上有1輛汽車不但車門還沒關好，且單腳還踩在車外，車輛就已急行駛開上車道，險象環生（圖／翻攝自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

記者林悅／台南報導

有網友PO出台南市白河區172線仙草路段，19日早上有1輛汽車準備起步，不但車門還沒關好，且單腳還踩在車外，車輛就已急行駛開上車道，險象環生，白河分局指出，該車主危險駕車行為最高可開罰19800元。

白河警分局表示，全案並未接獲民眾報案及檢舉，該名汽車駕駛人已違反載運人客不穩妥，行駛時顯有危險及汽車起駛前，不讓行進中之車輛優先通行規定，最高共可罰19800元，呼籲駕駛遵守交通規則，避免發生危險。

據了解，影片中的男子停車在台南市白河區172線仙草路段路旁，見汽車打了左邊方向燈準備離開，但車門卻仍開著尚未關好，且單腳還踩在車外，車輛就突然行駛開上車道，相當危險，讓經過之車輛瞠目結舌大吃一驚。

白河警分局交通組長林世宗指出，本案並未接獲報案及民眾檢舉，由於影片只有15秒，根據影片內容初步認定駕駛違反道路管理處罰條例中的載運人客不穩妥，行駛時顯有危險，最高可罰18000元；起駛前，不讓行進中之車輛、行人優先通行，最高可罰1800元，呼籲用路人遵守交通規則，切勿違規，避免危害自身及他人生命危險，並且受罰而荷包失血。