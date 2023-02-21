昨被告知接北市發言人　王秋冬：局長、工友都必須為市府政策說明

▲台北市政府副秘書長兼發言人王秋冬。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任兩個月，20日爆出第一波小內閣人事異動，與蔣萬安於2022年12月26日同時進入台北市政府的發言人羅旺哲請辭，由副秘書長王秋冬兼任。面對外界傳出羅旺哲因被架空才請辭，王秋冬表示，沒有內亂問題，其實府內各局處首長都是市府發言人、甚至工友，也都有機會且必須為市府政策做說明。

台北市政府21日上午進行市政會議，替台北市搜救隊執行土耳其震災國際人道救援任務頒獎表揚，但媒體關注焦點則是蔣萬安第一波人事動盪，羅旺哲三度向蔣萬安提出請辭，昨才獲准，蔣並緊急派任副秘書長王秋冬兼任發言人職務。

針對外傳羅旺哲被架空才請辭，會不會擔心接下來也被架空？王秋冬21日表示，北市府運作機制，在前發言人羅旺哲建置後，其實有一段時間運作滿順暢，但基於不斷求新的精神會不斷精進，使發言人制度更好，北市府每位成員從工友開始，都有機會、也必須為市府相關政策做說明，讓民眾更了解。

王秋冬指出，發言人只是一個統稱，全台北市政府包括局處首長在內，都是「市府發言人」，共同把市府所做的事情，或是對民眾有利的事告訴民眾，「我想發言人這部分不會有問題。」

被問到發言權是否要經過上層同意？王秋冬回應，「其實我們做的都是工作，沒有權力問題，都是為了同一目標前進，所以誰來做都一樣。」能夠讓更多人看過、更多人提供意見當然最好，「由誰來對外說明，我個人認為都沒關係，重要的是希望媒體順利完成工作，讓市府要跟市民、議會報告的事，透過媒體廣為周知。」

至於接下發言人職務，蔣萬安有無特別提點什麼？王秋冬說，「我是昨天下午被告知，但早已在府內參與相關運作，知道整個運作狀態。」最高原則就是將市府工作情形如實傳達給台北市民知道。

媒體追問，所謂「昨天被告知」是否代表沒先徵求其同意？王秋冬並未正面回應，僅說因為羅旺哲有身體狀況，所以向蔣萬安提出請辭，但蔣萬安一直沒同意，在此情況下，最終蔣萬安希望他能接下發言人工作，「多一個工作、多一個頭銜，跟我過去工作跟對市府政策、市府工作的投入沒有差異。」

關於蔣萬安未來是否再找新發言人？王秋冬表示，府的政策會因應外面狀況隨時改變，重點是由誰來跟大家服務、由誰做說明，「其實我們府內局長都很適合對外發言，同仁們在工作中可告訴市民工作狀況，沒有這問題。」