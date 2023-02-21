快訊／沒跛腳！蔡英文最新滿意度53.4％　僅「兩地區」低於五成

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據新台灣智庫21日公布民調，總統蔡英文最新滿意度53.4％、不滿意度36.8%，若以政黨傾向分析，民進黨、時代力量、基進黨支持者都是滿意度大於不滿意，閣揆陳建仁滿意度則為48.8％、不滿意度僅21.5％，無意見者則多達29.7％，顯示新揆上任，民眾仍持保留意見，認為陳建仁未來表現還有待觀察。

根據民調數據顯示，蔡英文最新滿意度53.4％、不滿意度36.8%，若以區域劃分，除金馬以外，蔡英文在全台滿意度皆大於不滿意度，但在北北基、桃竹苗等地滿意度低於五成，而在中彰投、雲嘉南、高屏澎、宜花東等地皆高於五成。

若以政黨傾向區分，87.9％民進黨支持者、67.8％時代力量支持者、94.7％基進黨支持者滿意蔡英文表現，在國民黨支持者中，僅14.4％滿意、78.2％不滿意。民眾黨支持者中則有37.7％滿意、59.5%不滿意。

至於新任閣揆陳建仁部分，滿意度則為48.8％、不滿意度僅21.5％，若以政黨傾向來看，除國民黨支持者外，各黨派支持者皆是滿意比例大於不滿意，但無意見者多達29.7％，顯示新揆上任，民眾仍持保留意見，認為陳建仁未來表現還有待觀察。

對於前任閣揆蘇貞昌，則有51.1％民眾滿意其表現、42.1％不滿意，評價兩極。若以區域劃分，蘇貞昌在北北基、金馬地區不滿意度大於滿意度，而在桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎、宜花東等地皆是滿意度大於不滿意度，在雲嘉南、高屏澎滿意度更是突破六成，顯示蘇貞昌雖卸下行政院長重任，仍頗具人望。

本次民調訪問期間是2023年2月13-15三天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法為市内電話調查、採分層比例隨機抽樣法，依照最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，有效樣本1093人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.96個百分點。

