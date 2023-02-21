普發現金條例今表決　陳建仁：三讀通過後會盡快提出特別預算

▲行政院長陳建仁。（圖／記者張君豪攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會21日進行院會，將處理攸關普發6000元現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，預期會上演表決大戰。行政院長陳建仁表示，立法院三讀通過以後，我們就會儘快地、以最快速度提出特別預算案」，經過所有法律程序完備以後，能夠儘快地發放每一位民眾6000元的現金。

陳建仁表示，新冠肺炎疫情確實對台灣的經濟還有企業的發展，造成很大的影響，所以在當時政府提出了新冠肺炎防疫及紓困振興特別條例，利用特別預算來照顧所有民眾，也讓疫情得到很好的控制，而且讓台灣的經濟也有很好的成長，比起其他國家都更為亮眼。

陳建仁說，昨天已經宣布進一步的口罩解除令，表示整個疫情已經進入一個新的階段，在疫後也提出疫後特別條例到立法院，「我很希望今天立法院三讀通過以後，我們就會儘快地、以最快速度提出特別預算案」，經過所有法律程序完備以後，能夠儘快地發放每一位民眾6000元的現金，而且會特別來照顧中低收入戶及中小企業，特別是學貸族跟中低薪房貸族。

至於交通月票的安排，陳建仁強調，對於通勤族群，會按照社區的特性來設計各種不同的方案，希望能夠以最好的方式照顧到每一個國民。