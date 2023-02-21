幼教師生比1:12逐年降　全教總籲教育部：儘速端出配套

記者楊惠琪／台北報導

教育部日前宣布將幼兒園師生比逐年調降至1:12，但相關配套尚未出爐，全國教師工會總聯合會今（21日）舉行記者會指出，112學年度公幼進入招生季，仍以師生比1:15招生居多，籲教育部儘速擬定配套，並肯定金門縣和嘉義市是全國唯二達標縣市，各縣市應盡快跟進。

▲全教總籲各縣市盡快跟進金門縣、嘉義市降低幼兒師生比至1:12。（圖／記者楊惠琪攝）

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全教總理事長侯俊良指出，嘉義市長黃敏惠去年在選前簽署全教總的教育政見，上任隨即落實降低師生比的政策，而且不只有降低3到5歲的師生比至1:12，連同2歲的幼幼班也從1:8降低到1:6，呼籲各縣市儘速跟進。他說，教育經費不要只是用來灑錢，補助家長、學費，也要多用在提升教學品質。

立委張廖萬堅出席記者會指出，樂見新內閣端出降低幼教師生比政策，希望盡早實施，父母在家裡管2個孩子就雞飛狗跳，幼兒園2個老師卻要管30個學生，與虐童案發生也是相對問題，因為環境比例過高。他也呼籲教育部，降低幼教師生比應公私立一致、不能造成家長負擔、立即著手培育幼教師資問題。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，目前教育部對外說明的草擬方案，可能朝向增加教保人員的方式做為配套，但這僅能是權宜之計，現行已滿額的班級數在畢業之後，就應該要依照降低後的員額（每班24人）進行招生，這樣才可能達成1:12的最終目標。