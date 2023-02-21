　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼教師生比1:12逐年降　全教總籲教育部：儘速端出配套

記者楊惠琪／台北報導

教育部日前宣布將幼兒園師生比逐年調降至1:12，但相關配套尚未出爐，全國教師工會總聯合會今（21日）舉行記者會指出，112學年度公幼進入招生季，仍以師生比1:15招生居多，籲教育部儘速擬定配套，並肯定金門縣和嘉義市是全國唯二達標縣市，各縣市應盡快跟進。

▲全教總籲各縣市盡快跟進金門縣、嘉義市降低幼兒師生比至1:12。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總籲各縣市盡快跟進金門縣、嘉義市降低幼兒師生比至1:12。（圖／記者楊惠琪攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全教總理事長侯俊良指出，嘉義市長黃敏惠去年在選前簽署全教總的教育政見，上任隨即落實降低師生比的政策，而且不只有降低3到5歲的師生比至1:12，連同2歲的幼幼班也從1:8降低到1:6，呼籲各縣市儘速跟進。他說，教育經費不要只是用來灑錢，補助家長、學費，也要多用在提升教學品質。

立委張廖萬堅出席記者會指出，樂見新內閣端出降低幼教師生比政策，希望盡早實施，父母在家裡管2個孩子就雞飛狗跳，幼兒園2個老師卻要管30個學生，與虐童案發生也是相對問題，因為環境比例過高。他也呼籲教育部，降低幼教師生比應公私立一致、不能造成家長負擔、立即著手培育幼教師資問題。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，目前教育部對外說明的草擬方案，可能朝向增加教保人員的方式做為配套，但這僅能是權宜之計，現行已滿額的班級數在畢業之後，就應該要依照降低後的員額（每班24人）進行招生，這樣才可能達成1:12的最終目標。

ET快訊
準備開領6000元！　3管道一張圖秒懂
雲豹董事長跳進場鬥毆！　哈孝遠爆氣PO影片
快訊／3800億元普發現金　立院三讀通過
就是她！衝白沙屯「扛轎」　日本美女記者身分曝
快訊／郭台銘痛批蛋價！　開罵民進黨政府
Toyz飲料店「這天免費喝1杯」！　價目表全公開
恐怖影片！　台南騎士被輾3次慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

228連假屏東走春　旅遊景點管制停車資訊一次看

好市多1神物「現場沒人買」怕被雷！他一查價格驚喜：5年沒漲價

四技二專特殊選才今放榜　錄取率63.5%「本周五中午前報到」

第一次搭星宇航空！「飛機餐1細節」讓他大讚：我要特別表揚

幼教師生比1:12逐年降　全教總籲教育部：儘速端出配套

小學生超商「佔3大桌」玩手機！腳放桌上嗆阿伯：全家就我家啊

富邦Costco卡來了！「去年刷7位數」額度卻尷尬　乾爹火大噴5字

新科技3D監控工業區　環保署告發案↑數倍「陳情案減少逾5成」

台中光電產出六都第三　年產7億度電可供應19萬戶

Toyz飲料店「這天每人免費喝1杯」　公開價目表！粉絲驚：扛得住嗎

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

2男用破台語到得來速點餐　勁辣→緊繃辣...店員超淡定

酒駕女追撞賓利+野馬+休旅　「清醒恐要哭了」酒測值曝光

228連假屏東走春　旅遊景點管制停車資訊一次看

好市多1神物「現場沒人買」怕被雷！他一查價格驚喜：5年沒漲價

四技二專特殊選才今放榜　錄取率63.5%「本周五中午前報到」

第一次搭星宇航空！「飛機餐1細節」讓他大讚：我要特別表揚

幼教師生比1:12逐年降　全教總籲教育部：儘速端出配套

小學生超商「佔3大桌」玩手機！腳放桌上嗆阿伯：全家就我家啊

富邦Costco卡來了！「去年刷7位數」額度卻尷尬　乾爹火大噴5字

新科技3D監控工業區　環保署告發案↑數倍「陳情案減少逾5成」

台中光電產出六都第三　年產7億度電可供應19萬戶

Toyz飲料店「這天每人免費喝1杯」　公開價目表！粉絲驚：扛得住嗎

情緒勒索大師！多金男稱「心臟不好」　接連性侵3酒店妹

達美樂外帶9吋披薩129元！全台門市捐出1周營業額1％助土敘重建

AI新時代》賴祥蔚／有人工智慧就輕鬆？　「懂得活用」是關鍵

228連假屏東走春　旅遊景點管制停車資訊一次看

蕭美琴花蓮房產脫手　存款1590萬2183元、背逾190萬房貸

3歲孩搶沙發狂往身上擠！　主子氣炸「咬頭髮+貓拳連擊」教訓

許光漢飛米蘭與宋慧喬看FENDI秀！「把機場當伸展台」帥照曝光

女家門口遭前男友狂砍17刀　爸媽調監視器找人發現「屍體藏衣櫃」

近百公斤警察重臀壓頸被告險死　被當負面教材求國賠獲准2萬

好市多1神物「現場沒人買」怕被雷！他一查價格驚喜：5年沒漲價

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

下波更低溫10℃↓！恐強烈冷氣團　228連假變天

恩恩冥誕後夢中找媽媽！恩恩爸「好羨慕」

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

蛋價後「下一項待漲」的民生消費！　前立委曝公司嚴重虧損

辣模爆整復遭脫褲露屁股！她崩潰：男友在旁邊

3生肖近期「橫財運旺」！買彩券有機會中頭獎

12星座「對你已經膩了」跡象！天蠍不愛愛＝問題嚴重了

「龍抬頭」補財庫祕法曝　3生肖大福星

前理事何戎：自己被不見！　問宋逸民「這些人怎來的」

更多熱門

相關新聞

對新內閣提建言　全教總：五一勞動節應「全民放假」

對新內閣提建言　全教總：五一勞動節應「全民放假」

立法院明（17日）開議，全國教師工會總聯合會今（16日）舉行記者會，對新內閣提出建言，拋出5月1日勞動節應訂為國定假日訴求，全教總指出，勞動節只有勞工放假、軍公教照常上班，簡直是歧視同樣付出勞力換取工資，卻不適用勞基法的勞工，讓台灣的勞動節變成「脫軌國際、歧視勞動」的日子。

加薪了！北市教育局加碼　初聘代理教師也可領12個月薪

加薪了！北市教育局加碼　初聘代理教師也可領12個月薪

「代理教師全年聘期」六都響應　全教總籲：落後縣市盡快跟上

「代理教師全年聘期」六都響應　全教總籲：落後縣市盡快跟上

特別條例獨漏退撫基金？人事總處：基金撥補法有明定、去年撥補404億

特別條例獨漏退撫基金？人事總處：基金撥補法有明定、去年撥補404億

開學第一周又要補課了！　全教總：彈性放假反而成為災難

開學第一周又要補課了！　全教總：彈性放假反而成為災難

關鍵字：

全教總幼教師生比1:12

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

拉麵店開店前1分鐘「無法營業」台北皮諾氣炸

即／土耳其發生「規模6.4地震」

《全明星》鄭靚歆模仿抖音影片出事！　「尾椎裂開」爆哭

證交所宣布　老牌紡織廠將下市

快檢查床頭！「5樣」東西超母湯

24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭網路霸凌亡

製鞋龍頭「寶成」越南廠裁員3000人

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面