「代理教師聘期」六都響應　全教總籲：落後縣市盡快跟上

▲全教總籲代理教師全年聘期應全國一致。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為保障代理教師權益，繼桃園市宣布全面實施「代理教師全年聘期」後，新北市、台南市、台中市與高雄市也均允諾跟進。全國教師工會總聯合會今（15日）召開記者會指出，過去各縣市政府為了省錢，苛扣代理教師薪資，無法如正式教師一樣享有全年聘期、同工不同酬，呼籲落後縣市盡快跟上，全國一致。

桃園市長張善政日前宣布，從111學年度下學期開始，全面實施「代理教師全年聘期」兌現選前承諾。桃園市教師會理事長張瓊方今指出，代理教師原本就是代理正式教師的工作，各縣市編列預算也是依正職教師的薪水編列，並沒有多支出預算，過去為了省錢、苛扣代理教師薪資，根本是欺負弱勢的代理教師，希望各縣市首長別再當惡資方，給代理教師合理的待遇。

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全教總理事長侯俊良點名，目前六都幾乎全面跟進，只有台北市以續聘代理教師適用全年聘期；其他縣市部分，目前僅有金門縣、嘉義市已經實施，苗栗縣、屏東縣預計今天宣布跟進，其他仍有許多縣市尚未表態，呼籲這些縣市政府盡快跟進，已經省錢省很久了，不要再用經費不足搪塞。

新北市教育局長張明文今（15日）也宣布跟進，從這學期開始就全面實施，但新北市全數代理教師聘期全年，轄內4000多名代理教師，預估將增加4億元人事經費，為減輕地方負擔，期盼中央能提供補助，避免地方因人事費增加而排擠其他教育預算。

台北市教育局副局長陳素慧指出，台北市是少數早已給代理教師全年聘期、薪資的縣市，從2010年起只有初聘未兼行政代理教師聘期11個月，其餘所有的代理教師都是12個月，目前積極籌措財源規劃112學年度起含初聘未兼行政代理教師都能提供完整全年聘期。