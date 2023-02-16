對新內閣提建言　全教總：五一勞動節應「全民放假」

▲全教總對新內閣提建言，籲勞動節訂為國定假日 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院明（17日）開議，全國教師工會總聯合會今（16日）舉行記者會，對新內閣提出建言，拋出5月1日勞動節應訂為國定假日訴求，全教總指出，勞動節只有勞工放假、軍公教照常上班，簡直是歧視同樣付出勞力換取工資，卻不適用勞基法的勞工，讓台灣的勞動節變成「脫軌國際、歧視勞動」的日子。

全教總理事長侯俊良指出，五一國際勞動節，是象徵世界各國勞動者團結、彰顯勞動神聖價值的節日，因為相關法令規定，僅適用勞基法的勞工得以放假一日，此乃台灣所獨創，放諸四海皆無的制度，且分化受雇者，歧視同樣付出勞力換取工資，卻不適用勞基法的勞工。他呼籲以「溫暖堅韌」自我定位的新內閣，盡速實施五一全民國定假，終止因為放假不同步的擾民政策。

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除了五一勞動節外，全教總也提出「導正年改錯誤，特別條例撥補公教退撫基金」、「落實多語台灣、英語友善，正視雙語政策亂象」、「校園路口安全應回歸事權單位，教師應退出交通導護」、「健全軍公教調薪機制」、「多管齊下，落實優質幼教」等建言。

侯俊良表示，雖然新內閣任期有限，但本屆立法院仍有完整2個會期，只要新內閣能真正虛心傾聽民意，府院充分協調，攸關國家發展與人民福祉的重大法案與政策，絕對都可以在今年定案、啟動。