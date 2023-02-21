快訊／蔡英文存款5944萬　2020選舉補助款剩9452萬「減少1650萬」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（21日）公布最新財產申報，總統蔡英文的存款5944萬3953元，相比上次，增加了379萬4055元；而其委託律師管理的2020總統大選選票補助款，餘額9452萬9057元，比去年少了1650萬275元。

根據廉政專刊第195期公務人員財產申報表，蔡英文2022年11月1日申報，有台北市文山、內湖、中山、士林及新北市板橋共9筆土地、1筆落在中山區的建物、存款5944萬3953元、總價額413萬6370元的正中企業股份有限公司股票、2筆書籍的著作權。

蔡英文也以每個月9萬元將土地出租給東道有限公司、投資東道有限公司110萬元。而蔡英文委託信託部分，有台北市松山、大安及新北市永和共4土地、大安與永和共2筆建物。

對比上次2021年11月1日的申報，蔡英文的存款自5564萬9898元，增加了379萬4055元。

蔡英文委託律師於彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至2022年11月1日帳戶餘額9452萬9057元。與上次申報時餘額1億1102萬9332元相比，少了1650萬275元。

蔡英文的備註欄寫道，蔡英文母親於2018年3月3日逝世，遺產繼承手續僅完成如9筆土地、1筆建物持分的公同共有登記，其餘遺產（含正中企業股份有限公司股票、金條、金飾等動產）仍在被繼承人即母親名下，尚未完成繼承分割分配手續。

另依法務部2009年2月20日法政決字第0980006752號函釋，申報人部分已因繼承取得如土地欄9筆、建物欄1筆公同共有持分，係信託業承受有困難的不動產而得免予信託。