2024「三腳督」賴清德都勝出！　侯友宜：台灣要的是共好

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

美麗島電子報昨天公布2024總統大選最新民調，若新北市長侯友宜對上民進黨主席賴清德，侯領先賴6.7個百分點，但民眾黨主席柯文哲若加入選戰，形成「三腳督」，賴均獲勝。對此，侯友宜今（21）日被問到此事，他表示，台灣最需要的就是共好，大家應不分你我，一起讓台灣共好，這樣台灣才永續發。

《美麗島電子報》20日公布最新民調，三腳督的狀況下，賴清德在何種對戰組合都勝出，而國民黨無論是侯友宜還是鴻海集團創辦人郭台銘出戰，與去年12月調查相比皆有明顯下滑，兩人分別掉了7.7與13個百分點。

董事長吳子嘉也提到，國民黨再繼續互鬥，侯友宜也會被搞掛。從政黨好感度觀察，國民黨去年12月39.7％，如今變31.3％，民進黨則是從34.5％增加至39.6％，跟民進黨一來一往落後近14個百分點（2022／12國民黨領先5.2個百分點，2023／2國民黨輸8.3） ，國民黨因為集中火力內鬥，兩個月的時間就把自己賠光光。

對此，侯友宜表示，他現在是新北市長，尤其在北台灣區域治理上，新北市扮演非常重要的角色，期待從北部區域治理，到中部區域治理，到中南部區域治理，都能一起並肩作戰讓台灣更好。

侯友宜強調，台灣需要的是共好，有這樣的觀念，一起不分你我讓台灣共好，台灣才能永續發展，這樣就是在做對的事情，期待用這樣的方式，變成大家的共識。

