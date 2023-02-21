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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營最快三月決定總統人選　黃暐瀚反批國民黨：還在大局為重

▲▼賴清德及蘇貞昌出席「秉友會」聯誼活動。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

▲賴清德及蘇貞昌。（圖／吳秉叡委員國會辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對前行政院長蘇貞昌日前表態支持副總統賴清德擔任下一任總統，資深媒體人黃暐瀚21日表示，民進黨內部都無意「挑戰」賴清德，民進黨2024已定於一尊，沒意外地話，三月賴將正式成為「總統參選人」，四月開始立委提名作業，五月總統與立委名單全部底定。但反觀綠營的「神速整軍」，藍營還在「大局為重」，此消彼長，為2024埋下變數。

蘇貞昌日前出席民進黨立委吳秉叡後援會「秉友會」時喊話，「明年的大選，總統一定要選對人」，讓能夠守護台灣的賴清德來當總統，才能讓台灣擋住中國大陸的侵略。雖然黨的總統候選人仍要經過初選的過程，但是現在幾乎全黨的意見都非常一致，他與吳秉叡、張宏陸和蘇巧慧三位立委，都要來拜託大家全力來支持賴清德當下一任的總統。

對此，黃暐瀚今日表示，此為蘇貞昌卸任之後第一次公開亮相，而他居然就「不演了」，直接宣布支持賴清德選2024。眼看行政院長陳建仁、副閣揆鄭文燦、蘇貞昌都無意「挑戰」賴清德，民進黨2024已定於一尊，沒意外地話將由賴清德代表參選總統。

「民進黨最快三月決定總統參選人」，黃暐瀚預估，民進黨22日就會在中常會上討論總統提名辦法，最快三月開始開訪登記、初選、提名。如果沒人挑戰賴清德，三月他就將正式成為「總統參選人」，四月開始立委提名作業，五月全部底定，總統與立委皆就戰鬥位置。反觀綠營的「神速整軍」，藍營還在「大局為重」，此消彼長，為2024埋下變數。

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