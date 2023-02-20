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趙少康曝陳宗彥案與郭再欽案「相同處」　喊話賴清德欠台南真相

▲▼趙少康喊話台南還有多少醜聞，請賴清德給真相。（圖／翻攝自趙少康臉書）

▲趙少康喊話台南還有多少醜聞，請賴清德給真相。（圖／翻攝自趙少康臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨主席賴清德子弟兵、前行政院發言人陳宗彥因遭控接受性招待後火速辭官，引發議論。中廣董事長趙少康20日就透過臉書指出，陳宗彥案與前民進黨中執委郭再欽的學甲爐渣案有相同之處，喊話「賴神」賴清德欠台南及全民一個真相。

趙少康以「『賴神』欠台南及全民一個真相」為題發文指出，賴清德接下民進黨主席職位後，大打「反黑金牌」，但賴清德在台南市長任內，由賴清德提拔擔任民政局長的陳宗彥接受性招待，台南地檢卻不起訴簽結；而有台南「地下市長」稱號的郭再欽，因學甲爐碴案遭起訴，一度也在「賴神市長」期間被簽結。

趙少康表示，如今這兩件事大白於天下，當年陳宗彥與郭再欽雇用同一位律師、在同一位市長任內脫身、在同一位地檢署檢察長任內案件被簽結，他認為未免太過巧合，並喊話賴清德明年出馬選總統前，必須先向人民交代，當年到底發生什麼事？為什麼身邊那麼多人都跟黑金、財色有關？

趙少康提到，陳宗彥案在2014年4月13日改分他字案後，2015年8月31日簽結，爐碴案則是2016年10月簽結，兩案正好都在張文政擔任台南地檢署檢察長任內，至於原先被點名的費玲玲檢察長，其實已經在2015年5月6日卸任。他質疑，對照郭再欽去年12月九合一縣市長選後才正式被起訴，為什麼民進黨在台南總是可以「壓案件、喬利益」？司法真的是為政治服務？

趙少康認為，要不是後來發生多起重大事件，例如台南88槍槍擊案、台南議長邱莉莉選議長涉賄遭調查、重新起訴爐碴案，一直到現在的陳宗彥性招待醜聞案，「說不定還有人不願意相信民進黨執政究竟有多貪污腐敗」。他更大嘆，如果去年底是前台南市議員謝龍介當選市長，比起新竹，台南一定有更多「超級大秘寶」可以見天日。

趙少康最後強調，不論陳宗彥召妓對象是誰？有幾人？都是大家茶餘飯後的笑柄而已，真正應該追究的是陳宗彥接受性招待喬了多少事、我們的司法體系水有多深、有多少案件被放水，人民有知道真相的權利。

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