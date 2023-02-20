立院明表決大戰　民進黨團版刪發現金「空白授權」關鍵條文

▲立法院會明天將上演表決大戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會21日將處理攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，由於朝野針對4關鍵條文仍無共識，將上演表決大戰。民進黨立法院黨團總召柯建銘20日晚間受訪表示，民進黨團提出修正動議，刪除在野黨反對的「空白授權」條文，並將減輕就學貸款、擴大藝文消費納入執行適用項目。

根據立法院朝野協商結論，朝野黨團對於「疫後特別條例」草案的法案名稱，以及主管機關為國家發展委員會、普發現金發放得不適用《政府採購法》招標和決標規定、主管機關專案列管考核等3條文達成共識。

另外需表決的4條保留條文方面，柯建銘今晚受訪說明，民進黨團將提出修正動議，在最具爭議的適用項目條文部分，刪除在野黨質疑是空白授權的「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，並增加「減輕就學貸款人之負擔」、「擴大藝文消費及振興藝文產業」兩個項目，包括補貼全台73萬名就學貸款人利息補貼新台幣20億元，以及18歲至21歲每人發放1200點成年禮金，可用在看展覽、買書、看國片等，估將有90萬人受惠。

此外，在經費上限部分，民進黨團版本明定所需經費上限為3800億元，並刪除行政院版「得視經濟情勢分期編列預算」、「舉債額度不受《公共債務法》第五條第七項的限制」等內容；至於特別預算施行期間方面，民進黨團版本也刪除院版「施行期間屆滿，得經立法院同意延長之」的規定。

柯建銘說明，目前朝野各黨針對特別預算施行期間意見不一，國民黨團主張施行至2024年5月19日，民眾黨團主張2024年6月30日，時代力量黨團主張2024年12月31日，民進黨團則主張2025年12月31日，因為有些延續性政策，施行期間需要長一點。