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陳宗彥涉貪案遭疑吃案！她被控「細思極恐」　南檢前檢察長說話了

▲▼陳宗彥記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台南地檢署已重新調查陳宗彥涉貪案，前檢察長費玲玲聲明否認吃案。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院前發言人陳宗彥遭爆料，11年前在台南市府任職時，常態性接受性招待，檢察官報請簽分他字案調查，最後查無實證簽結，前台南地檢署檢察長費玲玲遭名嘴影射「施壓」，甚至被形容「細思極恐」，費玲玲在沉默多天後，20日發布聲明澄清，案件簽結時，她早已離開南檢，「何來高層施壓，縱放或吃案之可能」。

▲▼前台南地檢署檢察長費玲玲聲明否認簽准陳宗彥涉貪案結案。（圖／記者劉昌松攝）

▲費玲玲現為高雄高分檢檢察長。（圖／翻攝官網）

民眾黨立委陳琬惠17日召開記者會爆料，指控陳宗彥擔任台南市府新聞處長及國際關係處處長時，屢次接受綽號「豆哥」酒店業者王孝瑋的性招待喝花酒，同時指出台南地檢署2014年間偵辦陳宗彥、王孝瑋等人涉犯的《貪污治罪條例》案件，最後卻簽結，不了了之。法務部18日回應表示，要求台南地檢署對本案重分、重啟偵查。

不過事件持續發酵，有名嘴影射當年的南檢檢察長等高層施壓，還有台北市議員鍾沛君在臉書po文「陳宗彥前發言人爆發性醜聞後閃電下台，輿論關注的焦點都放在『小芸有空嗎？』、或者『勾三秀六』，但真正細思極恐的，卻是當時的台南地檢署檢察長費玲玲。」

▲高檢署檢察官林仲斌，被自家人控告在南檢黑金組檢察官任內涉及違法監聽，被台南地院判8月徒刑、緩刑2年。（圖／記者林悅翻攝）

▲當年簽請分案調查陳宗彥的林仲斌現在是高檢署檢察官。（資料照／記者林悅翻攝）

對此，現任高雄高分檢檢察長的費玲玲20日下午發布聲明指出，『所謂「自案自查」，純屬虛構』，費並透過電話向《ETtoday東森新媒體》表示，她簽准分案調查後，到2015年間離開南檢前，從沒核准結案，除了澄清陳宗彥案簽結與她無關外，費更強調，「如果要吃案，為何我不在任內的時候就處理掉呢？」

《ETtoday東森新媒體》根據相關爆料與查證整理，現為高檢檢察官的林仲斌在2014年4月14日，因偵結起訴王孝瑋妨害風化案後，報請檢察長簽分「他」案調查陳宗彥有無涉弊，當時檢察長費玲玲隔天核章；2014年9月，林仲斌調升主任檢察官，案件由張姓檢察官接手；2015年5月14日，法務部檢察首長人事異動，張文政接替費玲玲擔任南檢檢察長；2015年8月31日，南檢檢察官報請簽結陳宗彥案。2015年9月2日，南檢檢察長張文政核章歸檔。

▲▼前台南地檢署檢察長費玲玲聲明否認簽准陳宗彥涉貪案結案。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台南地檢署檢察長費玲玲聲明否認簽准陳宗彥結案。（圖／記者劉昌松翻攝）

費玲玲聲明如下：


近日部分所謂名嘴不實污衊本人於臺南地檢署任內受高層施壓縱放陳宗彥。為維護檢察體系整體清譽，特聲明如下：
一、該案係本人於臺南地檢署檢察長任內，核准偵辦。
二、該案簽結時，本人早已離開臺南地檢署，本人既未核准結案，何來高層施壓，縱放或吃案之可能。
三、本人現為高雄高分檢檢察長，臺南地檢署並非所屬，故所謂「自案自查」，純屬虛構。
四、為避免影響檢察機關整體清譽，特此說明，勿再繼續以不實言論污衊，任意攀誣，混淆視聽。

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