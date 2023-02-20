不讓公祭變忘記！新北消防重裝訓練　模擬火場「閃燃」自救

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局第二救災救護大隊為強化同仁對火災搶救概念，提升消防同仁在救災現場執行搶救人命效率，減少生命財產損失，針對外勤消防人員瞭解火場緊急應變處理機制，與學習火場受困時自救處置狀況，在八里訓練中心辦理消防人員火場安全自救高階訓練暨火災滅火訓練。

▲新北市政府消防局第二救災救護大隊模擬火場閃燃自救 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

本次訓練由第二大隊戰技教官團以情境模擬為導向，訓練重點包含火場濃煙火勢判斷及滅火處置，閃燃應變能力，渦輪瞄出水流量、水霧運用壓制火流。同仁因火場高溫熱衰竭昏倒啟動mayday機制處置回報，緊急撤離火場及昏迷同仁快速脱裝操作。

八里訓練中心閃燃櫃，可以模擬閃燃情境，閃燃為火災成長期於密閉空間容易發生的快速燃燒現象，先兆為天花板上出現像海嘯波浪的濃煙，濃煙呈現像雪球滾動形態的滾燃，對消防人員安全危害甚鉅，因此戰技教官團將同單位三位同仁編組成滅火攻擊小組模擬入室尋找火點進行滅火工作。

訓練中心模擬滅火途中發生閃燃現象導致救災同仁因火場溫度過高而熱衰竭昏迷，同組同伴立即發現進行防護及啟動Mayday（求救）機制，同伴將昏迷同仁順利搬出火場後發現同仁體溫過高進行快速脫除裝備以降體溫。此訓練除提升同仁滅火應變技巧外，更是培養救災小組同仁默契，以達到同仁在災害現場相互照應，共同進退火場之精神。