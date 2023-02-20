快訊／汐止連鎖餐廳廚房起火濃煙竄出　民眾急報警求救

記者張君豪／台北報導

20日下午16時許、新北市汐止區中興路某連鎖餐廳因後方廚房央排煙管起火，引發大量濃煙竄出，附近民眾目擊嚇得報警求助，新北市消防局接獲報案後，出動包含第六大隊、瑞芳中隊、社后、汐止、橫科、秀峰、深坑、安和、新店、中和、南勢分隊，共37車77人前往救災。

▲汐止區中興路某連鎖餐廳廚房發生火災，大批警消到場救援。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

新北消防局表示，汐止區中興路該處連鎖餐廳火警現場為8樓建築物，到場後發現為1樓後方廚房起火，所幸現場並無人員受困，警消在16時23分控制火勢，隨後撲滅，警消正對該起火災起火原因進行調查。

新北市政府消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示：餐廳廚房常累積油垢於排油煙管，烹飪遇熱氣加上火焰高溫烘烤，容易引燃火勢，加上營業用管路較長，且貫通天花板或地板，易造成裝潢損失慘重。



新北消防局建議餐廳業者定期拆卸排油煙機、排油煙管清除油垢，建議可設置簡易自動滅火設備，偵測火警啟動滅火，防止火勢擴大延燒。餐廳業者應落實消員工防編組訓練及防火防災相關訓練，一旦遇到火災等緊急事故，保持冷靜疏散店內顧客並通報119。

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