恐怖畫面曝！聯結車國道詭異飄移　0剎車「連撞6車」釀1死3傷

記者蔡文淵、陳韻如／新竹報導

國道三號北上111公里香山路段20日上午發生7車連環撞事故，造成1死3傷悲劇！事發當時的行車紀錄器畫面曝光，當時前方車流回堵，但一輛聯結車卻毫無減速，直接從後方追撞一輛小貨車後，又向前推撞，進而釀成7車連環撞事故。肇事聯結車駕駛事後表示，他上午因人不舒服，有服用感冒藥，才恍神釀禍，但詳細事故原因仍待調查釐清。

▲▼ 國三香山段1死3傷事故，行車紀錄器畫面曝光 。（圖／民眾提供）

這起事故發生在20日上午10時32分許，而因事故前茄苳路段也發生車禍，造成車流回堵，據其中一名駕駛表示，當時他前方車輛停止沒動，但他後方的聯結車卻疑似未注意到，在完全沒有剎車的情況下撞上他的轎車，才釀成事故。

行車紀錄器畫面事後曝光，只見聯結車在事發前就已經不斷偏離車道，直到行經事故路段時，因前方車流回堵，駕駛在毫無剎車的情況下，直接撞翻一輛小貨車，接著又向前堆撞，進而導致7車連環撞。

▲▼聯結車在事發前就已經不斷偏離車道。（圖／民眾提供）

而這猛烈撞擊，造成其中一輛轎車車尾嚴重潰縮，後座乘客當場遭夾，1人無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，另外還有3名傷者被送醫救治，至於詳細事故原因仍待進一步調查釐清。