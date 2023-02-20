惡煞當街撞車擄人+恐嚇取財　警逮太陽聯盟14人！主嫌僅23歲

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大偵辦2021年間一起天道盟太陽聯盟幹部恐嚇取財案，發現主嫌持刀恐嚇被害人父子30萬；偵辦期間，主嫌又受委託處理感情糾紛，衝撞被害人小客車，將他擄走毆打，警方調查蒐證達半年，掌握事證，持搜索票及拘票將主嫌及幫眾等14人拘提到案，依違反組織犯罪、恐嚇取財及妨害秩序等罪移送偵辦。

▲太陽聯盟23歲張姓幹部涉嫌開車衝撞被害人（紅圈），將他擄走載去山區毆打。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，23歲張姓男子是天道盟太陽聯盟員山分會重要幹部，平時在大台北地區活動，以恐嚇取財、處理債務、圍標土方工程為主要經濟來源，藉細故率眾涉多起暴力滋事，2021年間曾率眾持刀恐嚇林姓友人及他父親，要求償還30萬元債務，但林男根本沒向他借錢，因此向警方報案。

▼警方起獲作案用棍棒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報立即成立專案小組偵辦，偵辦期間，張男又在2022年7月間，受到竹聯幫明仁會陳姓男子的委託，指稱被害人吳姓男子跟他有感情糾紛，要張男幫忙「處理」，張男與幫眾開車在永和區永利路衝撞吳男座車，隨即暴力將他擄走，載至山區毆打。

新北市刑事警察大隊與中和分局、永和分局共組專案小組，經半年的蒐證調查，掌握張男及組織成員犯罪事證，日前持搜索票及拘票將他及幫眾等14人拘提到案，起獲作案用棍棒、電擊槍及手機等證物，依違反組織犯罪、恐嚇取財及妨害秩序等罪移送偵辦。