快訊／苗栗三義山區民宅火警燒整夜　屋主砍柴洗澡釀禍

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗三義鄉西湖村偏遠山區昨晚發生火警，屋主晚間切割木材準備燒熱水洗澡時，疑似電線走火，引燃木屑，火舌蔓延到一旁堆積的木頭，火勢一發不可收拾，由於當地位處偏僻，缺乏水源，火勢擴散迅速，因堆積如山的木材已全面燃燒，只能阻止火勢擴散，所幸無人員傷亡，目前木材還在悶燒，預計今天溫度降低，才能完全撲滅火勢。

苗栗縣消防局昨(17日)晚間7時許接獲報案，三義鄉西湖村四份8號發生火警，燃燒鐵皮屋及木材堆，消防局共派出8個消防分隊、26名消防人員前往搶救，到達現場已經全面燃燒，初步勘察沒有人員受困，由於火警現場位處偏遠山區，缺乏水源，只能阻止火勢擴散。

據了解，張姓屋主與兒女共4人，居住在三義西湖村偏遠山區，屋主表示，昨晚間用電鋸切割木材準備燒熱水洗澡時，疑似電線走火，引燃木屑，火舌蔓延到一旁堆積的木頭，火勢一發不可收拾。

由於當地位處偏僻，缺乏水源，火勢擴散迅速，加上堆得像山一樣高的木頭都是易燃物品、苗栗消防局通知多個分隊水箱車前往支援，但因木材已全面燃燒，只能阻止火勢擴散，讓成堆的木材燒整夜，今(18日)上午火災現場剩下白煙，消防人員仍還在附近警戒，因為道路狹小，怪手也不容易到現場，消防人員會與屋主再協調如何後續處理。



▲苗栗三義鄉偏遠山區17日晚間發生火警，燃燒整夜，所幸沒有人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）