傳中國提供俄羅斯致命支持？　汪文斌：不斷提供戰場武器的是美方

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前劍指中國正在考慮向俄羅斯提供武器彈藥，還有證據顯示中國的公司在向俄羅斯提供非致命性或致命性的支持，對抗烏克蘭。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（20）日指出，美方沒有資格對中方指手畫腳，甚至對中俄關係威脅壓迫，誰在拱火？提供武器到戰場，國際社會有目共睹。

汪文斌在例行記者會上指出，「向戰場源源不斷提供武器的是美方，而不是中方。」美方沒有資格對中方發號施令，我們也從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。

汪文斌指出，「中方在烏克蘭問題上的方針歸結為一句話，就是勸和促談。究竟是誰在呼籲對話、爭取和平？又是誰在拱火遞刀、鼓動對抗？國際社會有目共睹。」

他也強調，我們敦促美方切實反思自身所作所為，多為緩和局勢、勸和促談做些實事，停止甩鍋推責，散播虛假訊息。中方將繼續堅定站在對話一邊，站在和平一邊，為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用。

再過幾天就是「烏克蘭危機」一周年，汪文彬說，中方將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。這份文件將重申習近平主席的重要主張，包括各國主權和領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

他強調，中國方面將重申核戰爭打不得也打不贏，並且呼籲保障民用核設施安全，反對攻擊核電站，倡導共同反對使用生化武器。