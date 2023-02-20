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「賣最好的性愛矽膠娃娃」曝　女律師震驚！黑暗內幕嚇壞全場

▲▼每隻約30萬元等身高的鉑金矽膠娃娃相當性感，觸感如同真人一般。（圖／記者陳豐德攝）

▲李怡貞因為案件，研究了性愛矽膠娃娃的資料。（示意圖／記者陳豐德攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美女律師李怡貞20日在粉專分享律師執業心得，說她前陣子因為案件，研究了性愛矽膠娃娃的相關資料，一看到賣最好的娃娃就震驚不已，「賣最好的是，小男生的人形。」但她也慶幸，至少買者知道要找娃娃解決生理需求、而非真人，不禁直呼「生男孩也是要注意，男孩女孩都一樣。」

李怡貞文中表示，「前陣子因為案件，所以研究了性愛矽膠娃娃的相關資料，然後聽到最可怕的資訊是，矽膠娃娃的用途很多種，不只是性愛，還有慰藉用，賣最好的是，小男生的人形。」她得知後震驚不已，「但是也覺得，還好是知道要找娃娃，而不是真人。」

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她認為，人本來就是複雜的感情動物，只要不要傷害「人」就好。話鋒一轉，李怡貞也說，「暗巷角落正在發生恐怖的事件，我們大多事後才會恍然大悟，但是為時已晚，徒有心痛」，提醒不管是生男孩還是女孩，都要注意孩子的安全。

貼文一出，大票網友也不敢置信，「有沒看錯？小男生～」、「好可怕的事實」、「社會好多黑暗的一面，沒接觸是沒有辦法想像的」、「當愛心媽媽曾上過社工老師的課，才知道小男生和小女生受侵犯的比例不相上下」、「所以教育部才會花預算拍攝杰哥啊」、「性騷擾（侵犯）不分男女，父母不論生的是男孩女孩，都要教他們怎麼保護自己。」

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