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只有指控方說法！隋棠「被謀殺人格」變惡鄰　律師嘆：人言可畏

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲隋棠捲入擾鄰事件。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

網搜小組／鄺郁庭報導

昨（7）日周刊以樓下住戶言論踢爆，隋棠夫妻倆放任小孩製造噪音，見鄰居勸說還嗆聲。隋棠則寫下千字長文還原過程，自家在裝潢設計過程都盡力配合對方，現在一切交由法律解決。對此，律師呂秋遠分享看法，無論未來訴訟結果如何，報導無疑已對隋棠造成傷害，直嘆「人言可畏，只能這麼說了。」

呂秋遠在臉書發文，指出周刊對隋棠的報導，最不公平的地方，在於根本沒有平衡報導可言，「這是身為公眾人物最大的無奈，反駁，只會助長討論的熱度，不反駁會被認為是默認。」他認為報導利用很多人討厭小孩製造噪音、討厭名人形象的反差，以及對鄰居擾鄰的經驗，成功寫出一篇故事。

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雖然不排除樓下鄰居確實長期受到聲音困擾，但隋棠家人從頭到尾沒有被詢問，也沒得到回應的機會，「完全都只有控訴方的說法，沒有給隋棠任何機會，而且下標就是『我家惡鄰是隋棠』。」讓隋棠受到成千上萬網友的攻擊，直到她寫了新的文章回應。

呂秋遠直指，「這肯定是一篇傷害人的『報導』」，因為既然已進入司法程序，就應該讓法院判斷，而不是利用隋棠公眾人物的身分，在沒有具體物證的情況下認定隋棠是惡鄰，「這篇故事精準設定群眾心理，在『厭惡小孩擾鄰、噪音擾鄰、公眾人物住豪宅、表裡不一、強勢不講理』等等的暗示下，讓群眾對隋棠產生厭惡感。」

呂秋遠表示，無論未來訴訟結果如何，這篇報導都已經對隋棠造成傷害，「這樣隨便謀殺一個人的人格，無視於她在社會領域上的其他貢獻，對她是不是公平？」

最後，他也反過來質問其他人，「你有被冤枉過嗎？你有明明自己也沒做過什麼，卻被討厭的鄰居莫名投訴嗎？你有小孩沒做什麼，卻被攻擊縱容小孩放肆的經驗嗎？你有莫名奇妙被提告，只因為對方討厭你嗎？你有被捏造事實，然後直接變成團體裡的黑名單經驗嗎？如果有，你為什麼覺得這篇故事一定是對的？」並直嘆，「人言可畏，只能這麼說了。」

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