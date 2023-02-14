情人節到了　律師驚「男孩要保護自己喔！」曝必備清單全笑噴

▲律師提醒男網友，滾床單前要確認雙方合意。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天是2月14日，也就是所謂的「西洋情人節」，不少情侶在這天會度過一個浪漫的夜晚。知名律師林智群就在粉絲專頁發文，提醒男生除了要準備鮮花、巧克力，另外還有2樣東西更重要，「保險套、合意性交同意書必備」，並高呼一句「男孩們要懂得保護自己喔！」讓網友笑翻。

林智群13日下午在粉專「林智群律師（klaw）」發文，「情人節快到了，男孩們要懂得保護自己喔！」接著用hashtag提醒要準備4樣物品，「#巧克力、鮮花、保險套、合意性交同意書必備」。

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此外，他還在文末表示「#摩鐵門口律師常駐見證」，並在留言處開玩笑地演起情境劇，「如果需要全程錄影的話，要加錢」、「律師問：『你願意跟對方發生性關係嗎？』雙方：『我願意。』」「我們律師一直在守護one boy，避免他們變成枉boy。」

貼文笑倒一片網友，「摩鐵門口擺攤嗎」、「不喜歡天蠍寶寶的當天就要注意啦」、「你這樣子會忙不過來啦」、「拉業績拉到摩鐵門口真是辛苦」、「聽律師的話沒錯，避過仙人計（仙人跳）」、「懷疑你業配，但是我沒有證據」、「所以我都蓋棉被純聊天」、「粉絲有優惠方案嗎？」