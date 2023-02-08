隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點：在演藝圈混多久了

▲李怡貞分享自身看法。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞 ）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony去年搬到台北大直某社區後，昨（7）日被周刊爆料是「惡鄰」，事後隋棠發文回應，也讓風向大轉。針對此事，美女律師李怡貞在臉書發表自身看法，直呼「大家要有獨立思考能力，好嗎？」

昨天隋棠被周刊爆料後，就有不少網友力挺鄰居，灌爆隋棠臉書；不過自從隋棠發聲，也讓風向大轉。對此，李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上貼文，直呼「很多人智商低才看到一些奇怪、不合邏輯的新聞資料就開始酸隋棠！」

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李怡貞認為，隋棠都已經在演藝圈混多久了？好不容易爬到現在的位置，大家難道覺得「公眾人物」遇事不會先低調、圓滿的把爛事盡量處理好嗎？「尤其人設是好好先生、好好太太」。

李怡貞舉例，之前她去「某族文化村」排熱門設施時，被一個家族插隊，當下她雖想理論，但最後還是沒吭聲，一來是不想女兒目睹衝突，二來是不想被爆料、扭曲事實，「身為公眾人物，總是還是要顧一下形象」。

李怡貞也幽默直呼，「總是懷念當年動輒不爽就在路邊與配偶吵架的小確幸」，反觀現在則是各種吞忍。針對隋棠的這件事，她也呼籲「大家要有獨立思考的能力，好嗎？」

貼文引發網友熱議，「遇到這種事不能吵真痛苦」、「基本常識吧，一般家中有年幼孩童的都知道，身為家長都會制止也會避免讓孩子吵鬧聲音過大」、「藝人的原罪，只能說很衰小」、「見人家是公眾人物就放大事情」、「反正我是不太信樓下！名人都較怕麻煩」。