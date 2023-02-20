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妹子徒手抓熱狗「舔一舔」放回去　閨蜜竟嗨翻！霸凌攤商惡劣片曝

▲▼美國加州4名年輕女性當眾霸凌熱狗小販。（圖／TikTok@rileykaufman9）

▲4名年輕女性霸凌熱狗小販。（圖／TikTok@rileykaufman9）

記者吳美依／綜合報導

美國加州4名年輕女性當眾霸凌熱狗小販，只見長髮妹抱怨價格太貴，亂丟東西還多次威脅「Ｘ翻」老闆，並且拒絕離開，此時身旁閨蜜徒手抓起熱狗餡，舔了幾口又想要塞回去，幸好被及時阻止。但是，她們看見小販惱怒的模樣，竟然笑成一團，相關影片一出，立刻招致猛烈抨擊。

綜合外媒報導，影片11日攝於聖地牙哥大學的維哈斯體育館（Viejas Arena）外，熱狗小販安德烈斯（Andrés Argüelles Álvarez）用西班牙語受訪時說，女子徒手亂抓食材，導致其他客人覺得噁心而不想購買，「她們發現我是墨西哥人，英文講得不好，就想說『啊！我們可以攻擊他！』我知道成千上萬人每天都過著這樣的生活。」

目擊者摩根（Morgan McBrearty）走向餐車時，4名女子「已經在那裡騷擾安德烈斯」，「我反覆聽到並看到她們用無禮又居高臨下的語調跟他說話之後」，立刻介入保護老闆，但買完食物必須離開時，那群惡霸依然賴在原地。

@rileykaufman9 Real fucking cute #gremlin #nastybitcc #sdsu #DanceWithTurboTax #PetSmartMadeMeBuyIt #FrunktheBeat #10MillionAdoptions #GenshinImpact34 ♬ original sound - Riley Kaufman

影片拍攝者是加州州立大學聖馬科斯分校的女學生萊莉（Riley Kaufman），她說安德烈斯每周末都在同個地點賣熱狗，而且根本什麼事都沒做，更沒有挑起爭端，「只是女孩們進入狀態了，又醉又憤怒，準備幹點什麼事」。她選擇錄影而未當場阻止，是因為「我更願意讓大家看看這些女孩在公共場所的表現如何，而不是自己參與進去」。

加州州立大學聖馬科斯分校發言人表示，影片裡4名女子包括一位前學生及一名在校學生，校方認為這種行為是「不尊重且對立的」，「如果適用（校規），我們計畫追究任何違反學生行為準則的行為」。

NBC新聞試圖肉搜4名女子真實身分，目前仍無斬獲。但該報指出，在過去一年裡，洛杉磯附近針對拉丁裔小販的搶劫案件數量激增。

 
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