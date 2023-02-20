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韭菜煎餅做一半突尖叫！72歲阿婆「堅持1數字」幸運中頭獎1061萬

泰國北部烏達拉迪府（Uttaradit）一名72歲阿婆在生鮮市場內賣韭菜煎餅，日前她做生意到一半，突然激動發出尖叫聲，原來是她買的彩券幸運中了頭獎。（圖／翻攝臉書）

▲阿婆在生鮮市場內賣韭菜煎餅，日前她買的彩券幸運中了頭獎。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

泰國北部烏達拉迪府（Uttaradit）一名72歲阿婆在生鮮市場內賣韭菜煎餅，日前她做生意到一半，突然激動發出尖叫聲，原來是她買的彩券幸運中了頭獎，獎金高達1200萬泰銖（約新台幣1061萬元），且她還透露，自己每次買彩券都會買有關17這個號碼，沒想到這次就讓她幸運中了大獎。

綜合泰媒報導，72歲阿婆普婉佩（PhuangphetPelacheun）平時在生鮮市場擺攤賣韭菜煎餅，整個家庭的生計都是靠著她的生意，16日下午做生意到一半，她聽見其他攤販在討論彩券，突然想起自己有買，拿出來對獎發現她買的2張彩券號碼都和開獎號碼「590417」一模一樣，頭獎金額高達1200萬泰銖（約新台幣1061萬元），讓她激動尖叫，一旁攤販也紛紛來祝賀。

普婉佩表示，自己一直以來就很喜歡17這個數字，因為她從小帶大的侄子就是2月17日出生，所以每次買彩券，都會買有關17這個號碼，而她當天去的彩券行剛好有兩張「590417」的彩券，她就把2張彩券都帶走了；普婉佩還表示，自己當天準備出門擺攤時，還覺得手癢癢的，沒想到竟幸運中獎。

至於這筆錢，普婉佩表示，自己打算先用來還清債務，隨後打算買下一個攤位繼續賣韭菜餅，這樣就不用再支付租金。

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