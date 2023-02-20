阜杭豆漿「平日排1小時」擠滿外國客！內行激推1美食：特地6點去

▲阜杭豆漿。（資料照／記者宋良義攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名早餐店「阜杭豆漿」常見排隊人龍，就有網友發文表示，他日前特意去光顧阜杭豆漿，結果當天明明是平常日，卻還是有滿滿人潮。貼文曝光後，也引發底下網友熱議，「燒餅很讚啊！不過排隊真的太麻煩了」、「鹹豆漿很好吃，燒餅不錯，其他還好」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「阜杭豆漿真的很好吃嗎」為題發文，提到他日前上午9時許到阜杭豆漿，結果當時才一出捷運，就見滿滿人潮。他透露當天是平常日，結果排隊人龍不減，且有九成是外國觀光客，阜杭豆漿真的這麼有名？

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原PO接著說，他到現場後，等了近1小時才輪到他點餐。他也分享，阜杭豆漿的油條、豆漿都很不錯，不過厚餅有點膩。

貼文曝光後，底下一票網友則狂推，「厚餅好好吃」、「厚燒餅很好吃」、「厚餅蛋好吃」、「厚燒餅真的好吃，為了吃到，休假的時候好像6點出門吃」、「好吃，有賣厚燒餅的店家不多，只是排隊真的久，要專程去」、「喜歡厚餅夾蛋」。也有些網友推薦，「甜餅真的好吃」、「油條好吃，有人可以推差不多等級的油條嗎」、「豆漿也很好喝」。

不過，就有不少網友一看到排隊人潮就作罷，「蠻好吃的，但好像不值得花這麼多時間排隊」、「好吃，但排隊就算了」、「看到排隊就累了」、「不用排隊可吃，要排隊就不想吃了」、「還可以，但考量到超長排隊時間就非常不值」、「好吃但不值得排隊」。

至於到底好不好吃，兩派網友各自分享看法，「我台北人從小吃啊！認真在台北很難找到一樣好吃的店吧」、「不錯吃，尤其鹹豆漿接受度比一般店高」、「吃過一次，覺得還好啊，那豆漿我不行」、「跟其他家的差不多，不知道在排什麼」、「很久以前沒排隊有吃過一次，覺得普通」、「是也沒真的到非吃不可，去吃過一次打個卡就可以了」、「除了燒餅，其他真的很普」。