開省電、待機仍狂掉電！更新iOS 16.3.1傳災情　大票果粉+1

▲原PO更新到iOS 16.3.1後，覺得掉電速度特別快。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果日前向iPhone用戶推送iOS 16.3.1更新通知，有果粉就表示，更新之後不知道為何一直掉電，甚至不管用省電模式或待機也是，「我一月初才入手的i13，電池健康度100趴，這耗電量實在太快了」。貼文一出，許多用戶也驚呼有感，「掉電速度變快+1」、「我狂掉電」，話題引發議論。

有網友在PTT的iOS板發文，「更新後掉電速度變太快了吧！」說不知道為什麼一直掉電，「開啟省電模式還是一直掉電，待機也掉電」，明明這支iPhone 13是1月初才買的，電池健康度仍是100%。查看之後，發現是LINE跟IG占用最多，但他就納悶，「明明上班沒什麼在使用LINE跟IG，有人有遇到一樣的困擾嗎？」

看到貼文後，不少用戶也紛紛舉手，「有感+1」、「也有一點同感+1」、「掉電速度變快+1」、「有感，放著半天沒使用，電量居然掉7趴」、「我狂掉電」、「只能繼續等更新到滿意的版本。」

有人則是試著重開機就好了，「重置或強制重新開機，無解就送修」、「我重開機就好了，本來也是很異常」、「重開機，我下午2點充滿電，放著都沒用，剛剛一看99%（晚上10點左右）。」也有網友直呼，「每個新版本出來都有人喊掉電，按這個邏輯，iPhone早就變成一堆離開插頭就直接燒掉的火柴了吧」、「iPhone只要更新新版本，就一定耗電」、「哪一次不升級噴電？」