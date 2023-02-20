魔獸傻眼！球迷重看鬥毆片段　曝2人超衰「明顯勸架的」遭驅逐

▲魔獸一臉傻眼。（圖／翻攝自T1 LEAGUE）

網搜小組／鄺郁庭報導

T1職籃19日晚間發生聯盟史上最大鬥毆事件，台啤英熊與桃園永豐雲豹一戰中，雙方在終場前50.3秒爆發肢體衝突，英熊助理教練林玠禾衝上場對雲豹控衛陳孝榕揮拳，兩隊共12人遭奪權出場，包括「魔獸」霍華德。就有球迷抱不平，認為魔獸什麼都沒做，還交出超好的成績單，結果卻被奪權出場，根本衰爆了。

衝突爆發時，坐在板凳的魔獸馬上衝出去勸架，不過大會判定，霍華德雖然沒有動手，但因為離開球員席，所以依照規定也被判驅逐出場，讓魔獸也傻眼，賽後無奈表示，「我只是想把隊友們拉開別受到波及，但我和艾夫伯都被趕出場，我們兩人都是和平主義者，但卻被針對了，我覺得不太恰當，這種感受不太好。」

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就有網友在PTT台籃板（basketballTW）貼出魔獸昨日成績，上場時間共34分42秒，攻下28分、14籃板、7助攻，罰球7罰7中，可以說是相當亮眼，讓原PO直呼，「拿下全隊第二高的28分，也差3次助攻達成大三元，最後鬥毆因為看戲被驅逐出場。」

貼文引發熱議，不少球迷也為魔獸喊冤，「最冷靜就他吧」、「他真的什麼都沒做也要離場」、「真的強，存在感像是打了40分鐘以上」、「還有艾夫伯，明顯勸架的」、「艾夫伯最後整個黑人問號。」

也有人指出，「不是沒做什麼，光是離開板凳就要驅除沒問題，只是如果不規範，以後穿西裝的直接換掉對面的洋將就好了」、「就單純非場上人員進場被驅逐，又不是鬥毆動手被驅逐，動手的才有可能禁賽，那些沒動手的最多罰錢而已。」

另外，一票網友則開玩笑說魔獸賺到，「好耶！提早下班」、「看戲出場超好笑」、「喜獲提早下班：1」、「可以逛夜市啦」、「28分14板7助攻1看戲1出場」、「賺到補假，爽到不行」、「霍華德簡直是最大贏家」、「早點下班進去搶浴室。」