衝上場揮拳引爆鬥毆　球迷查出這台啤助教「不是第1次」氣炸！

▲T1裁判謝上謙死命抱住林玠禾。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

T1職籃再過3個月就創立滿2年，卻在昨（19日）爆發聯盟最大鬥毆事件，台啤英熊助理教練林玠禾在球員爭執時，衝上場對桃園永豐雲豹球員揮拳，引爆此次衝突，合計12名球員遭奪權出場。就有球迷發現，林玠禾跟別人有衝突已不是第一回，甚至曾因此被罰款、禁賽，如今又跟人打架引發議論。

有網友在PTT台籃板（basketballTW）發文，「林玠禾是什麼咖？」先是曝光林玠禾的經歷，他出身松山高中籃球隊，曾在2004至2005年間，為超級籃球聯賽（SBL）台啤隊打過1年球，後來轉入管理職，直到2021年擔任T1聯盟台啤英熊助理教練。

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原PO就不禁開批，「不過就是個管理，掛助理教練，衝上去打人？」查了一下還發現非初犯，「這咖已經不是第一次」，貼出2008年、2009年的新聞，首先是2008年年初，時任台啤隊管理的林玠禾涉嫌毆打裁判未遂，被罰款2萬元並禁賽10場；2009年台啤與台灣大衝突事件中，林玠禾又遭判該季後續場次全部禁賽、罰款10萬，處罰最重。

這讓原PO直酸，「這到底什麼咖啊？SBL都上不了場的人掛名T1台啤教練，太爽了吧！」另一位網友也發文，「台啤助教林玠禾又是你啊？」無奈嗆「助教都是來拉住自己球員的，你衝上去幹嘛？這次T1又要怎麼處理？職業聯盟！」

貼文引發議論，「原來是圍事不是助教」、「腦衝啥？真的欠噓」、「這之前就很衝」、「想說哪個助教也太腦衝，結果又是他」、「這次該開除了吧？台啤再不處理不用顧形象嗎」、「台啤高層不處理嗎」、「一直以來都在台啤，有多次攻擊球員追打裁判的紀錄」、「裁判都控制拉開了，還出來鬧事。」