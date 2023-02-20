靠iPhone指揮！一窺澤倫斯基辦公室　從不開燈、每天換密碼防暗殺

▲ 澤倫斯基去年4月受訪照片可見，他的辦公室堆滿沙包。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭將滿一年，英國《泰晤士報》政治版編輯惠勒（Caroline Wheeler）獲准進入烏克蘭總統澤倫斯基戰時辦公室，帶外界一窺他的團隊在沒有電話、沒有燈光的地下堡壘，是如何在黑暗中靠著iPhone，不眠不休指揮戰爭。

澤倫斯基辦公室「班科瓦」（Bankova）是一棟位於基輔的大樓，周圍每條道路都有武裝警察哨站，僅開放持特定證件或護照者進入，民用汽車不可靠近，通關密語每天更換，且通常是俄國人唸不出的、不成語句的亂碼。

開戰以來澤倫斯基多次面臨暗殺威脅，據報曾在短短一周內躲過3次。因此為避免大樓成為空襲或狙擊目標，班科瓦內部一片漆黑，所有窗簾都被拉上，燈光維持關閉，惠勒進入後也只能依靠手機螢幕的微光觀察。

▲ 和各國領袖通話是澤倫斯基的日常。（圖／翻攝自Facebook／Володимир Зеленський）

等待澤倫斯基期間，惠勒看見總統辦公室有軍事顧問進進出出，空襲警報響起時卻沒有任何人躲到地下指揮中心。一名政府官員透露，去年夏天接獲俄方計畫攻擊政府總部的情報後，避難所近幾個月僅使用過一次。

一年前開戰後澤倫斯基宣布戒嚴，政府重要人士馬上被送往地下掩體避難。但內部人士坦言，在裡頭過日子很痛苦，「看不見陽光，也不知道時間。如果（疫情期間）普丁待在地堡裡，難怪他會發瘋。我不想在裡面待太久。」

政府消息人士透露，他們原先計畫在地下掩體躲避一周，但外部情形使計畫生變。隨著俄軍攻佔基輔市內及周邊城鎮，當時人們普遍認為基輔也會淪陷，因此澤倫斯基和助手在戰爭初期有2個月期間都待在地下，僅偶爾「浮出水面」證明自己沒有逃跑。

和澤倫斯基一起待在地堡裡的人必須簽署保密協議，禁止透露任何有關內部設計、位置或設施的細節，就連吃了哪些食物都是祕密。這支團隊與世隔絕，只能透過手中的iPhone指揮。澤倫斯基的日常則是一連串的會議、訪問及與各國領袖通電，沒有一天安穩入睡。

▲ 去年2月25日開戰第2天，烏克蘭國民衛隊在基輔市中心就位。（圖／路透）

過去一年對澤倫斯基和手下官員來是無疑是場耐力大考驗，他們一周工作7天，每天18小時，只能在全黑的大樓裡睡覺，幾乎見不到家人。澤倫斯基每隔10天才能見到一雙兒女，沒有妻小陪伴加上生活在黑暗中，對他造成龐大壓力。

隨著俄軍撤回烏東陣地，基輔逐漸開放，班科瓦內部人士也已厭倦地下生活。一名官員某天晚上決定碰碰運氣，離開避難所到一家最近恢復營業的餐廳，拍下自己的餐點傳給還在地下的一名議員，沒想到對方馬上問他「在哪」，還飆了一連串髒話，不過他後來也幫其他所有人買了食物帶回地堡。

前劍橋大學學者羅德尼亞斯基（Alexander Rodnyansky）返鄉為澤倫斯基提供經濟政策建言，開戰後也待在地下堡壘。他受訪說明，戰時政府依然是個正常的政府，但氣氛有所不同，凡事將生存擺第一，過去的許多事情如今都成為奢侈。