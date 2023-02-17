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杭州官方新聞稿「取消汽車限行」瘋傳　發文者急澄清：ChatGPT寫的

▲杭州一名民眾用ChatGPT生成一篇官方新聞稿惹議。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲杭州一名民眾用ChatGPT生成一篇官方新聞稿惹議。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地為減少上下班尖峰時刻交通擁堵狀況，多半採用「機動車（汽車）尾號限行」的政策，不過，杭州一份自3月1日起「取消現行」的官方新聞稿近日在社交網路間瘋傳，引起外界關注。對此，杭州警方出面闢謠稱，「要介入調查」，發文者也趕緊澄清，新聞稿是用ChatGPT寫的，被不明實情的人轉發，才誤導了大家。

▲ChatGPT。（圖／CFP）

▲ChatGPT強大的AI讓全球不少玩家投入研究。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，2月16日，一則「杭州市政府3月1號取消機動車依尾號限行」的「新聞稿」在網上瘋傳。杭州警方17日證實，該消息不實，警方已介入調查，很快會發布處理結果。

據了解，杭州某小區業主群昨（16）日正討論ChatGPT，一位業主開玩笑說，嘗試用ChatGPT寫篇杭州取消限行的新聞稿，隨後便在群裡直播使用ChatGPT的寫作過程，還把文章發在群內，不料，便有不知情的業主截圖轉發，導致這篇「新聞稿」在網路上瘋傳。

這名業主知道「事情鬧大了」後趕緊在群內道歉，並稱取消機動車尾號限行的截圖「不是從官方得知的消息」，而是他用ChatGPT軟體擬寫的，而這篇自動生成的新聞稿被人轉發，「誤導了大家，在社會上造成不良影響，給政府工作帶來不便，深表歉意。」

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