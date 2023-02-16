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小孩遭2保母霸凌、打巴掌　溫世仁長媳提告：不容忍不姑息

▲▼溫世仁長媳（中）聘2保母，竟在網路言語霸凌、動手毆打小孩，副董備妥資料擬提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲溫世仁長媳（中）聘2保母，竟在網路言語霸凌、動手毆打小孩，副董備妥資料擬提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

溫世仁文教基金會長期致力於人才培育、推廣教育，副董事長楊媛媛則出面控訴，身為職業婦女，請保母代為照顧5個兒女，在2022年間，卻陸續遇到2名會傷害小孩的保母，其中一個保母為了寫作業問題竟然對6歲小孩提告，另外1名保母則是毆打5歲的小孩，她決定出面控訴，目前也將蒐集證據準備提告。

溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛是溫世仁的長媳，2022年曾經找來2位李姓及潘姓保母，李姓保母強行擦拭6歲小孩的作業要求重寫，小朋友覺得已經夠工整，連續表達不要擦掉，李姓保母則生氣責罵，小孩害怕用抱枕丟過去阻止保母靠近。

事後雙方見面協調，楊媛媛解除保母委任，也支付對應的費用，但保母卻向小孩提告精神賠償，還公開批評小孩的情緒表現，讓小朋友再度受到傷害。

另名潘姓保母則是嚴重毆打楊的另名5歲小孩。楊媛媛指出，潘姓保母因為5歲的小孩弄丟裝乳牙的瓶子，潘竟暴怒在車上連續爆打孩子的頭部和掌摑巴掌；小孩以為自己調皮犯錯，不敢說不敢哭，臉頰紅腫一星期才消退，楊媛媛得知心疼不已。

教育學者謝政廷則的提醒，一定要從小就教孩子保護自己。不管是好孩子、乖孩子甚至是壞孩子，沒有人應該受到暴力對待。每個人都值得被好好善待。應教導孩子勇敢說不，勇敢找能信任的大人來幫助他。

楊媛媛也自省是否因為一開始顧及從事公益事業，而對第一位保姆的冷處理，卻反而間接造成了第二次傷害事件的發生？經過審慎思考，她深感身為家長的責任義務重大，要保護孩子不被言語霸凌、誹謗造謠以及暴力傷害；更進一步，她也必須要避免任何其他孩子受到不良保姆的傷害。

因此她與先生溫泰鈞，決定提告兩位保母，並揭發其惡行。楊媛媛表示：「對6歲小孩莫須有的公開指責，我們不會容忍；對5歲小孩身心的嚴重施暴，我們不會姑息。」對於可能面臨對方的各種虛造爆料攻勢，她更堅定的表示：「對我們家庭不實的造謠攻擊，我們不會退讓。」

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