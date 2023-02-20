36年前下部隊抽到金門　他翻出阿公珍藏「手寫家書」感動千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在爺爺過世之後，無意間從爺爺的房間發現一封36年前的信件，打開一看，竟然是爸爸下部隊抽到金門時報平安的手寫家書，「36年過去了保存得真好。」文章公開之後吸引超過1600名網友按讚，大家紛紛留言表示感動，也不忘稱讚爸爸的字跡很漂亮，「滿滿的愛啊」、「看了會掉眼淚」、「因為那是你阿公很寶貝的東西」。

▲原PO翻出爺爺珍藏的「手寫家書」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，爺爺過世之後，整理房間時無意間發現爸爸在民國76年寫的信，當時爸爸當兵抽到金門，「36年過去了保存得真好」。

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而在附上的照片中，只見原PO的爸爸寫道，「收信快樂，孩子在此一切平安，勿掛念，昨天已抽完籤，我抽到金門的，不必為我擔心，連上約有40個人抽到金門。家裡一切還好吧？我也不知道什麼時候才要去金門，到了金門我會再與你們聯絡，不用擔心，相信我必能分發到好單位的。沒有去過金門，有這個機會也不錯，去那邊看看，到底跟本島有什麼不同。現在什麼都不缺，只希望家人一切平安，工作一切順利。不多說了，到了金門，會儘快與你們聯絡，勿掛念。」最後署名為「孩子」。

文章公開之後，吸引超過1600名網友按讚，大家紛紛留言表示感動，畢竟當時原PO的爸爸應該也是百感交集，信裡卻只用簡單幾句話帶過，深怕家人擔心，「爸爸的字好漂亮，在阿公的心裡這不只是一封信」、「爸爸一定很孝順」、「當時當兵，只求平安退伍最重要」、「現在缺乏的家書信，看了會掉眼淚」、「因為那是你阿公很寶貝的東西」、「這要好好保存」、「滿滿的愛啊」。

還有一名在民國76年10月入伍的網友表示，當時的年代非常嚴格，不能打公共電話，因為擔心會洩漏與部隊有關的事情，所以寫信的內容也只能簡單表達，「在此，有幸與令尊年齡一樣，軍中他是學長，我76年10月入伍，抽到馬祖，謝謝。」