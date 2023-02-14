捕蚊燈抹雪芙蘭試用8天　他曬整盤「蚊屍」喊：真的有用啊

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在家中一樓車庫放置捕蚊燈，並在收集盤中間抹了一點點雪芙蘭，想要試試看網路傳聞的滅蚊神招，沒想到竟然真的得到一大盤蚊蟲屍體，讓他忍不住直呼，「真的有用啊」。

▲原PO貼出的「成果照」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，看到網路傳聞可以使用雪芙蘭誘捕蚊子，而且只有這個牌子有效，於是就買了一罐嘗試，他先是在捕蚊燈的收集盤中間抹了一點點雪芙蘭，並將捕蚊燈放在一樓車庫，沒想到效果十分驚人，「短短8天捕了一堆，雪芙蘭真的有用啊。」

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文章公開之後，部分網友看到原PO的成果照，紛紛留言表示想要跟著嘗試看看，「我有一罐過期的雪芙蘭」、「筆記，下次試試看」、「原來捕蚊燈要加雪芙蘭」、「我先記起來，晚上回去試試看」、「這蚊子也多到太扯」、「看完覺得屁股癢癢的」；也有過來人表示，這招確實有效，而且也適用於風扇型的捕蚊器。

至於為何雪芙蘭搭配捕蚊燈的效果會這麼好，先前就曾引起討論，當時有網友解釋，因為雪芙蘭的成分含有硬脂酸（Stearic acid），是蚊子喜歡的味道，另外，像是乳液、綿羊油、嬰兒油、糖水等等，也是蚊子平常喜歡的味道。

營養師余朱青去年5月曾在臉書PO文中提到，汗水裡的乳酸、化妝品裡的硬脂酸等化學成分，對蚊子來說確實非常有吸引力，此外，過多的二氧化碳、體溫高的人或是穿深色衣服，也會比較容易吸引蚊子。