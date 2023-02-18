小學國語「烙」造詞！孩童2字答案太現代　千人念出來噴笑：奇才

▲小學國語常見相似字的題型。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

小學國語常見「相似字」的題型，讓孩童除了學習課本上的生字，也一起學會不同部首的國字，近日就有一名網友發文表示，孩子的其中一道習題要寫出「駱」、「絡」、「烙」、「酪」字的造詞。而孩童的答案曝光後，就讓大票網友笑翻直呼，「我打字好像也都這樣打」、「我是給過」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文直呼「哈哈哈。烙賽」。從她分享的對話紀錄可見，家長貼出孩子的國語習題拋問，「烙賽是正確的嗎？」原來孩子有一道習題是要寫出相似字的注音和造詞。

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題目包含「駱」、「絡」、「烙」、「酪」的注音和造詞，孩子依序寫下「ㄌㄨㄛˋ，駱駝」、「ㄌㄨㄛˋ（也有ㄌㄠˋ音），聯絡」、「ㄌㄠˋ（也有ㄌㄨㄛˋ音），烙賽」、「ㄌㄠˋ（也有ㄌㄨㄛˋ音），奶酪」。其中的「烙賽」其實是將拉肚子的閩南語「落屎」（làu-sái）直接寫成國語，因此原PO就笑說這個答案「當然不行！」

▲小孩寫下「烙賽」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「身為一個台灣人，我覺得烙賽是合理的」、「正確解答啊」、「比較想知道老師給什麼評語」、「烙賽給正解」、「百年難得的讀書奇才」、「很順！符合現代人的口語，給過」、「烙欸孩（落下頦，指下巴脫臼、笑話說得很精彩、指人撒謊）也可以」、「烙跑總可以了吧，真難相處」。還有網友笑虧，「我覺得問『烙賽』是正確的嗎？比較恐怖」。

雖然不少網友開玩笑直呼「烙賽」應該可以算對；但實際上，教育部重編國語辭典修訂本並無收錄此詞，「烙」字讀作「ㄌㄠˋ」時，可以寫下「烙印」、「烙鐵」、「烙餅」等的造詞，讀作「ㄌㄨㄛˋ」時，則可以寫下「炮烙」等詞。