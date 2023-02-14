警車一過「5秒鬼式飄移3車道」　駕駛驚呆：大哥這樣我很害怕

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛13日分享一段行車記錄器影片，只見對向車道剛行駛過一輛警車，就有一輛白色汽車從右側突然鑽出，接著一連橫切3車道，逆向了一小段路又歪回來，整整5秒「鬼式飄移」，讓目睹全程的他忍不住驚呼，「大哥你這樣開車我很害怕。」

▲對向警車剛經過。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

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原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一段行車記錄器影片，只見畫面左側靠山、右側靠海，前方剛好是彎道，此時對向一輛警車經過，接著就有一輛白色汽車從畫面右側出現，駕駛一連跨過3車道，逆向了一小段路，接著又馬上歪回原來的車道，全程大約5秒鐘。

▼▲白車跨線一路歪到對向車道。

行駛在後方的原PO目睹整個驚險過程，嚇得直呼，「大哥你這樣開車我很害怕」、「有人認識他的話，可不可以幫我跟他說，開得很好，下次別這樣開了」。

▲白車又歪回原本的車道。

其他網友也紛紛留言調侃，「喝不少喔」、「一定是山壁有磁性」、「鬼式飄移，誇張耶」、「早點歪過去就能跟警車對決了」、「怎麼有螃蟹跑到路上來了」、「只想直直走的概念」、「差點就是藤原填海了」、「上次從墾丁回高雄的路上也看到一輛，整路飄來飄去，還飄到對向車道」。