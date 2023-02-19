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他搭北捷嘆「台人愈來愈像大陸人」！列2原因卻遭轟爆：無知

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲一名男子認為，電扶梯左行右立、空出博愛座是台灣人無聲的體貼，現在卻愈來愈看不到。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台北捷運相當方便，每天的載客人數相當多。對此，一名男子感嘆，現在捷運當中有許多亂象，讓他覺得「台灣人越來越像大陸人」，變得自我中心與冷漠，沒想到貼文曝光後，竟然遭到網友一面倒轟爆。

這名男子在「爆廢公社二館」指出，捷運站有許多出口沒有樓梯、只有電扶梯，而他認為電扶梯上的「左行右立」是美德，站在右側、讓出左側，給有急事的人快速通行，是許多人無聲的體貼。

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男子也說，以前搭乘捷運時，無論車廂內是否擁擠，總會空出博愛座，讓給有需要的人，讓老弱婦孺不須開口請求讓座，這是一種人文關懷。

不過，男子話鋒一轉，有許多人喜歡抬槓，回擊「博愛座人人可以坐」，以及「我電扶梯就是喜歡站左側」，甚至以造成別人的不便為榮，藉此滿足自我優越感，跟大陸人愈來愈像，「好像越無禮，越能顯示自己的優越地位。」

▼男子搭乘北捷時觀察到2現象，發現現在愈來愈少人會讓出博愛座，以及讓出手扶梯左邊的空間。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

男子無奈感嘆，現在愈來愈少台人會在結帳、下公車時，說出「請、謝謝」，明明多加短短幾個字，就能讓人感覺被尊重，卻偏偏不給尊重，似乎想藉此彰顯自己優越的地位。

而男子抒發心中的感想，豈料慘遭網友一面倒砲轟，「但你的美德建立在無知上」、「就像有人偏要發一篇過時想法，來表示自己老了一樣」、「繞一大圈的道德綁架」、「別用自己的角度想法去批判整個社會，搞的好像整顆地球都圍著你轉一樣」、「手扶梯禁止走動不知道嗎？趕時間不會走樓梯」、「你怎麼知道那些人都很健康的啊？原來用眼睛就看得出來了，你超厲害」、「你的感覺其實沒那麼重要。」

依據北捷官網公告，為了顧及安全，禁止乘客在扶梯上嬉戲、奔跑，也不能坐在踏板或扶手，並且要緊握扶手、站穩踏階，至於所謂「左行右立」則完全沒有提及。

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