台灣燈會2／19閉幕 ！最後周末恐人潮爆量　「不排除捷運過站不停」

▲2023台灣燈會2月19日閉幕，最後賞燈日恐出現大量人潮。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

「2023台灣燈會」進入倒數計時，2月19日即將閉幕，最後一周周末預料可能擠進爆量人潮，觀光局表示，已預為研提燈會人流預警管制S.O.P，當國父紀念館園區人潮達容留人數上限之90%，將陸續啟動管制措施，另台北捷運公司也將視人潮狀況，啟動過站不停及人潮疏導管制。

因應「2023台灣燈會」最後一個周末可能湧入的大量賞燈人潮，觀光局表示，已做好充分的準備，除了由工作人員在國父紀念館園區的7處出入口及燈區內的賞燈熱區引導人流，也預為研提燈會人流預警管制S.O.P，當國父紀念館園區人潮達容留人數上限之90%，將陸續啟動管制措施，確保觀賞品質與人流動線安全。

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觀光局表示，民眾也可密切注意臺北市規劃之各項管制作為，交警也會依人車潮狀況，加派警力進行相關交通管制措施；台北捷運公司亦將視人潮狀況，啟動過站不停及人潮疏導管制；屆時，請民眾遵守工作人員引導，確保賞燈動線順暢。

觀光局提醒，台灣燈會展區含括台北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及四四南村，範圍遍及台北市大安區及信義區，建議如果國父紀念館園區賞燈人潮較多，可先前往其他展區參觀，另外也可以分散賞燈時間，各燈區展演結束散場時，也請不要推擠，循序散場，確保賞燈安全。